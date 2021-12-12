"الدعليس": أخذنا عهداً على أنفسنا بأن نكون خدماً لشعبنا

غزة – الرأي:

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، أنهم أخذوا عهداً على أنفسهم بأن يكونوا خدماً للشعب الفلسطيني وأن يقدموا كل ما من شأنه تعزيز صموده.

وشدد "الدعليس" خلال حفل تخريج وزارة الداخلية للدورة التأسيسية الـ 36 اليوم الأحد، على أن موظفي غزة البالغ عددهم 51 ألفاً عملوا ليلاً ونهاراً وسط أصعب الظروف عندما تخلى الآخرون عن خدمة شعبنا.

وخاطب الخريجين قائلاً: "أوصيكم بتقوى الله وأبناء شعبنا خيراً، فأنتم رجال أمن لشعبكم لا رجال أمن على شعبكم، وثقتنا بكم عالية وما شهدناه منكم رسالة طمأنينة بأن لفلسطين رحال يدافعون عنها".

وبين أن المديرية العامة للتدريب في وزارة الداخلية صاحبة إبداع وإنجاز من خلال إعداد كوادر الوزارة الداخلية، حيث استطاعت رغم الصعاب والأزمات تخريج 8338 عنصراً خلال 2021،

وأضاف "العدو تصور أن يكسر جبهة وزارة الداخلية لكنه فشل، والوزارة أوصلت رسالة مفادها أنه لا تنالوا منا مطلقاً رغم الاعتداءات والعدوان المستمر".

ولفت إلى أن تزامن التخريج مع قرب ذكرى عدوان (2008-2009) والتي ارتقى فيها وزير الداخلية وقائد الشرطة وكوكبة من القادة وأبناء الأجهزة الأمنية، دليل على صدق وإخلاص الكوادر في خدمة شعبهم.

وتابع "عندما نتحدث عن وزارة الداخلية نتحدث عن أجهزة مختلفة تقوم بمهم عظيمة في شتى المجالات لخدمة وحماية شعبنا، وتضرب بيد من حديد على كل من يمس بأمن الوطن والمواطن".

وأشار "الدعليس" إلى أن الحكومة في غزة أطلقت العديد من التسهيلات لشعبنا، والتي كان آخرها اعتماد راتب كامل لشهداء وزارة الداخلية حتى تعيش أسرهم حياة كريمة مشرفة تليق بتضحيات أبنائهم.

وأردف "صدقنا العهد في دعم وزارة الداخلية من خلال إطلاق الترقيات للضباط في 9/15 ونحن على مشارف 3 أيام لتوقيع ترقيات الدفعة الثانية من كوادر الوزارة ومستمرون وصولاً إلى الدفعة الثالثة بداية العام القادم".

وأوضح أن الحكومة التزمت بتعهدها في تحسين رواتب الموظفين من خلال رفع نسبة الراتب من 55% إلى 60%، مؤمداً أن هذا النهج سيستمر حال توفرت الأموال اللازمة.