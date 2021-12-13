الفحص الشتوي للمركبات..أمان ووقاية على الطرق

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

"أخي السائق جهز مركبتك لفصل الشتاء، سلامة مركبتك من سلامتك"..عبارات أطلقتها وزارة النقل والمواصلات ضمن حملة الفحص الشتوي للمركبات، للوقاية من الحوادث المرورية على الطرقات، وحفاظاً على الأرواح، كالعادة وفي كل شتاء.

وتأتي حملة وزارة النقل والمواصلات التي تستهدف المركبات للتأكد من سلامتها، ومدى صلاحيتها للسير على الطريق في فصل الشتاء، وللتأكيد على ضرورة التزام السائقين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالسير، وتعميم الثقافة المرورية للحد من الحوادث على الطرق.

وفور إطلاق الحملة، باشرت الشرطة وبالتعاون مع دوريات السلامة على الطرق، بتفقد المركبات المارة، وفحصها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء.

تعميم الثقافة المرورية

خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات قال:" إن حملة الفحص الشتوي السنوية نالت استحسان كبير من قبل المواطنين، حيث لوحظ الترحيب والتعامل الجيد من قبل السائقين مع أفراد فرق السلامة على الطريق خلال الفحص".

وأضاف الزيان:" إن وزارته تقوم كل عام بحملة الفحص الشتوي للتأكد من سلامة المركبة للسير على الطريق خلال فصل الشتاء، وفحص أجزائها الرئيسة للتأكد من سلامتها، وتوفير إجراءات السلامة العامة فيها".

وتقوم الحملة بالتركيز على سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها، وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق، وبالتالي منع التزحلق نتيجة الأمطار، إلى جانب فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية، وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها، واستبدال التالف منها.

وأكد الزيان أن هذا النشاط يأتي في سياق تعميم الثقافة المرورية، وجعل مسألة التعامل مع السلامة المرورية كأولوية وطنية في ظل هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الوفيات، مشددًا على عزم الشرطة على تطبيق القانون والنظام، وأنه لن يتم السماح بأية تجاوزات حفاظاً على حياة المواطنين.

ووفق ما ذكره فإن الحملة تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، والسير على الطريق ضمن إجراءات السلامة المرورية، موضحاً أن الحملة ستستمر لمدة أربع أشهر تشمل كافة المحافظات، حيث تم فحص 20 ألف مركبة خلال الشهر الأول من انطلاق الحملة.

وتكمن أهمية حملة الفحص الشتوي للتأكد من بعض أدوات السلامة أيضاً، مثل البريك ومساحات الزجاج والإنارة، وهو ما يتوجب من السائق الاستعداد لموسم الشتاء في ظل الأمطار الغزير، حتى لا يكون عرضة لحوادث السير.

لاقت استحسان المواطنين

من جهته، أكد م.محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بالوزارة، أن حملة الفحص الشتوي للمركبات مستمرة، وتهدف للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والتأكد من سلامتها فنياً، والحد من الحوادث المرورية التي تكون نتيجة العوامل الجوية.

ودعا الكحلوت جميع السائقين للاستجابة لدوريات السلامة على الطريق في الاسراع بفحص مركباتهم.

بهاء الأغا نائب مدير عام الإدارة العامة لهندسة المركبات، أوضح أنه تم فحص 8363 مركبة، ومنح 7983 مركبة ملصق الحملة، فيما تم تحويل 380 مركبة إلى مراكز الفحص الفني لإجراء الإصلاحات اللازمة عليها.

وقال الأغا:" إن حملة الفحص الشتوي تلاقي قبولاً كبيراً من المواطنين، لما لها من أهمية في حماية المركبات، والتأكد من سلامتها والحفاظ على أرواح المواطنين، وخاصة في فصل الشتاء".

من جانبه، قال المواطن يحيى دلول:" إن حملة الفحص الشتوي تحمي السائق والمواطن، لذلك هي ذات فائدة كبيرة لأنها تحافظ على المركبة وأرواح المواطنين".

ووجه دلول شكره لوزارة النقل والمواصلات ودورها في هذه الحملة، ومتابعة السائقين أولاً بأول من أجل المصلحة العامة وخدمة المواطنين.

السائق رامز غبن، أثنى أيضاً على حملة الفحص الشتوي لوزارة النقل والمواصلات، موضحاً أن الحوادث تزداد في فصل الشتاء، في حين أن تلك الحملة تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين، ووقاية للسائقين أنفسهم من الوقوع ضحية للحوادث.

وتسود في فصل الشتاء ظروف جوية صعبة مثل: المطر الشديد، الضباب، الثلج، الرياح والعواصف التي تتطلب من السائقين التكيف لسياقة تتلاءَم مع ظروف الحالة الجوية.