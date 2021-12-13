علماء الوراثة ينجحون في تحديد ذرية من جنس واحد فقط

استخدم علماء وراثة من بريطانيا تقنية CRISPR لتعديل جينوم الفئران بحيث تلد صغارها إما "ذكورا" أو "إناثا" فقط، في إنجاز هو الأول الذي يثبت فعاليته بنسبة 100%.

طور العلماء في معهد فرانسيس كريك بالتعاون مع جامعة كنت في بريطانيا، تقنية جينية جديدة لإنشاء ذرية فئران من جنس واحد فقط، ذكور أو إناث، وبكفاءة 100%.

نُشرت نتائج الدراسة في Nature Communications، وتوضح الأوراق البحثية كيف تمكن العلماء من كبح نشاط الجين الذي يلعب دورا مهما في تطور الجنين، وهي طريقة يمكن برمجتها، بحيث يتطور الجنين وفق الجنس المطلوب.

في البحوث العلمية وكذلك في مجال الزراعة، غالبا ما تكون هناك حاجة إلى جنس واحد فقط من ذكور أو إناث الحيوانات.

على سبيل المثال، تتطلب الأبحاث المخبرية، على تكاثر الذكور أو الإناث، جنس الحيوان الذي تتم دراسته فقط.

وفي مجال الزراعة، تكون الحاجة لإناث الحيوانات فقط لإنتاج البيض والألبان، وهذا يعني أنه من الشائع التخلص من الحيوانات من الجنس غير المطلوب بعد الولادة.

إذا..

كيف تمكن العلماء من تحقيق هذا الإنجاز؟

وهل سيغير ذلك من مستقبل تنمية الثروة الحيوانية؟

وهل يمكن تطبيق هذه التقنية على البشر؟

أسئلة ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف-شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور

سعد الأصيل، أخصائي الأحياء المجهرية والمناعة من جامعة بافالو في نيويورك.