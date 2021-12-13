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الاحتلال يفرج اليوم عن الشيخ رائد صلاح

13 كانون أول / ديسمبر 2021 10:14

الداخل المحتل - الرأي:

تستعد مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة لاستقبال الشيخ رائد صلاح، والذي سيتنسم الحرية بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بعد أن قضى 28 شهراً، نصفها في العزل الانفرادي.

ومن المزمع إطلاق سراح الشيخ صلاح من سجن "مجيدو" عند الساعة العاشرة صباحا، حسب ما ورد على لسان العائلة.

وتجوب شوارع المدينة، منذ صباح اليوم، سيارات مع مكبرات صوت، علقت عليها لافتات تحمل شعارات وصور الشيخ رائد صلاح.

وبدأ عدد من أهالي أم الفحم والناشطين السياسيين من المجتمع العربي بالتجمع والتجمهر أمام المدخل الرئيس للمدينة، لاستقبال الشيخ صلاح.

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