"أنصفت أطباء البورد".. إدارة العمل الحكومي تقدر الجهود الطبية

غزة-الرأي - آلاء النمر

في سبيل تقدير الجهود وتمييز الإمكانات والقدرات، والتحفيز على رفع مستوى الأداء والتطوير المهني لدى الأطباء الفلسطينيين في قطاع غزة، ارتأت إدارة العمل الحكومي في قطاع غزة بتكريم الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني بمنحهم بطاقة عرفان من خلال زيادة رواتبهم الشهرية.

الخطوة المتقدمة التي أنجزتها إدارة العمل الحكومي في قطاع غزة، هي بمثابة رسالة صريحة تنص على تحفيز الأطباء على التطوير من علمهم وأدائهم، والوقوف جنباً إلى جنب مع اليد التي تبني وتعالج وتحدث فارقاً صريحاً في مستوى التطور الطبي.

"الالتزام بدفع راتب شهري بقيمة 2500 شيكل لا يخضع لنسبة الخصم المعمول بها، لصالح أطباء برنامج البورد الفلسطيني"، هذا القرار صدر عن لجنة العمل الحكومي لمكافأة الأطباء على جهودهم الحثيثة في تحسين الوضع الصحي ضمن خبراتهم العلمية المتقدمة.

إنصافاً لهم

مدير عام تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة الطبيب محمد زقوت، يقول لـ"الرأي" إن مثل هذا القرار يؤثر بالإيجاب على أداء الطلبة في برنامج البورد وعلى أداء الأطباء، وهو قرار يستجيب لتلبية المطالبات القوية بشان اعتماده".

ووصف زقوت القرارات الصادرة عن لجنة العمل الحكومي بأنها قرارات بناءة ولها ما بعدها من تحسين وتطوير الأداء الطبي، ويعزز مكانة الطبيب وأفق سعيه لبذل المزيد من الإنجازات.

وقال طبيب البورد في جراحة الفم والأنف والأذن والحنجرة عبدالهادي صيام، إن التصريح الصادر بحقهم يخفف من حدة الأزمات التي تقع على كاهل الطبيب، سواء كانت في مجال عمله أو حتى في مجال حياته الطبيعية.

وأكد صيام على أن هذه الخطوة ستلقى ردة فعل إيجابية، من خلال تحسين الأداء والاجتهاد الفعلي من قبل أطباء البرنامج الفلسطيني، وتسلقي بظلالها على الجوانب العملية والعلمية والأسرية.

ويبذل طبيب البورد عدد من السنوات في سبيل تحصيل شهادة تخصصية بعد قضاء سنوات عمره في دراسة الطب البشري العام، عدا على أنه لا يتوقف تخصصه عن التطوير والإضافة المعلوماتية الجديرة بالتقدير.

ويضيف طبيب البورد أحمد حرزالله والذي يقضي قرابة الثمانين ساعة أسبوعياً "نتقاضى مقابل ما نعمل راتب شهري متدني، وهذا استنزاف بدني ومجهود بلا أدنى فائدة، وقرار رفعه هو إشارة إلى التقدير والاحترام لكل ما نبذله".

هذه الفئة من أطباء البورد تقدموا الصفوف بكافة الاحداث التي عرّضت الشارع الفلسطيني للانتهاك من قبل قوات الاحتلال على مدار الحروب الأربعة، فهي حلقة القوة التي تستند عليها وزارة الصحة الفلسطينية في كافة الأزمات.

نقيب الأطباء الفلسطينيين فضل نعيم علق على القرار بأنه يعزز من صمود الأطباء والخريجين منهم، ويدعم القطاع الصحي بشكل مميز، لأن هؤلاء الأطباء هم من يحملون الهم في قطاع غزة.

والجدير بذكره أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة قررت في جلستها برئاسة عصام الدعليس رفع مخصص الأطباء من منتسبي برامج البورد الفلسطيني من 1500 شيكل الى 2500 شيكل.

الخطوة أتت في مكانها الصحيح، حيث جاءت لتمكين أطباء البورد وتشجيع الخريجين، كما أنها تشجع على منح الحقوق لأصحابها لزيادة الكفاءة والعمل والتطوير.