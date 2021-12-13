تشييع جثمان الشيهد جميل كيال في نابلس

نابلس – الرأي:

شيعت جماهير غفيرة من محافظة نابلس، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد جميل محمد كيّال (31 عاما)، في مراسم عسكرية مهيبة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى ميدان الشهداء، وأدى المشاركون الصلاة على الجنازة، قبل أن يلقى نظرة الوداع الأخيرة بمنزل عائلته في البلدة القديمة، ويوارى الثرى في المقبرة الشرقية.

وأطلق مسلحون الرصاص في الهواء تحية للشهيد، وتدخلت أجهزة السلطة الأمنية لتفريقهم مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع على المشيعين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وكان الشهيد كيال، أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة رأس العين في المدينة منتصف الليلة الماضية، ونقل إلى مستشفى نابلس التخصصي حيث أصيب بجروح خطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.