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خلال لقائها بمدير عام المعابر

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتابع أوضاع عمل المعابر التجارية

13 كانون أول / ديسمبر 2021 12:57

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتابع أوضاع عمل المعابر التجارية
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتابع أوضاع عمل المعابر التجارية

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة النائب يحيى العبادسة، اجتماعاً مع العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام المعابر، بحضور النواب هدى نعيم وسالم سلامة ويوسف الشرافي، لمتابعة أوضاع عمل المعابر التجارية.

ورحب النائب العبادسة بالعميد أبو بطيحان، مثمناً جهودهم في الحفاظ على أمن وسلامة المعابر.

من جانبه، استعرض العميد أبو بطيحان الوضع الأمني والاقتصادي في عمل معبر كرم أبو سالم، متحدثاً حول الإشكاليات والصعوبات التي يواجهونها في العمل، والخطط المستقبلية لتطوير عمل المعبر والتسهيل في متابعة دخول وخروج البضائع والشاحنات، حيث تم مؤخراً إنشاء مبنى جديد لعمل الوزارات المختلفة ذات العلاقة بعمل المعبر من خلال انشاء مكاتب فرعية لها.

وناقش الحضور الحاجة الملحة لتوسعة وتحديث المعبر التجاري، وذلك لتلبية متطلبات العمل المتزايدة، وحل مشكلات الازدحام وتكدس البضائع وضغط العمل مما قد يؤدي إلى ثغرات أمنية وتهرب ضريبي.

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