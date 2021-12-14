حماس توجه رسالة للمعلمين في يوم المعلم الفلسطيني

غزة- الرأي:

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة شكر وتقدير للمعلمين في يوم المعلم الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحركة "عبد اللطيف القانوع" "بهذه المناسبة فإننا نتقدم في حماس بعظيم الشكر والتقدير والاحترام للإخوة والأخوات المعلمين والمعلمات الفلسطينيين في فلسطين والشتات على دورهم الفاعل والمؤثر في تربية الأجيال، وتعزيز القيم لديهم، وغرس الانتماء للوطن".

وتابع "يستمر المعلم الفلسطيني في أداء عمله والقيام بواجبه النبيل لإيصال رسالته السامية، متحدياً الخطوب كلها ليحفظ الأجيال من المخاطر، ويحمي الوطن من الضياع رغم كل المعوقات الداخلية والتحديات الكبيرة التي يواجهها من الاحتلال الصهيوني".

وأضاف القانوع "يعمل المعلم الفلسطيني في معركة الوعي والمعرفة، ويواجه الاحتلال الصهيوني في محاولاته اليائسة في كي وعي الإنسان الفلسطيني، فيغرس في ذاكرته الانتماء الصادق لفلسطين، ويرسخ في نفسه المحافظة على حقوقه وثوابته ومقدساته، ويعزز لديه العطاء والتضحية من أجلها".

واعتبر أن المعلم الفلسطيني يمثل اللبنة الأولى والمهمة في بناء المجتمع الذي يواجه الاحتلال ويقدم التضحيات الكبيرة من أجل التحرير والعودة، بل أصبح المعلم الفلسطيني يتقدم الصفوف في مقاومة الاحتلال الصهيوني، ويعبّد الطريق للأجيال، ويبرهن على ذلك مجددا ما أقدم عليه المعلم الشهيد المقدسي فادي أبو شخيدم في عمليته البطولية في باب السلسلة بتاريخ 21-11-2021 ليؤكد صوابية الطريق، وأن المعلم هو جزء أصيل في طريق التحرير وفي قلب المعركة.

ولفت القانوع إلى أن المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ومدينة القدس خاصة من قبل الاحتلال تتطلب من المعلم مضاعفة جهده في تعزيز الوعي بطبيعة الصراع لدى طلابنا وطالباتنا، وغرس معاني الجهاد والقيم الوطنية والمبادئ السامية في نفوسهم، وتثبيت الحقوق في عقولهم، وفي مقدمتها حق العودة وتحرير كل فلسطين.