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وفد قيادي من حماس يترأسه مشعل يصل إلى بيروت

15 كانون أول / ديسمبر 2021 04:51

وفد قيادي يترأسه مشعل يصل إلى بيروت
وفد قيادي يترأسه مشعل يصل إلى بيروت

وكالات-الرأي:

وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية " حماس " يترأسه رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل اليوم الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أنشطة وفعاليات ذكرى انطلاقة الحركة الـ34، ولقاء أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، ومناقشة قضاياهم.

وسيلتقي مشعل عددًا من الشخصيات والمرجعيات الرسمية والمسؤولين في لبنان، لبحث سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان خلال هذه الظروف الصعبة.

وستشمل لقاءات مشعل عددًا من المسؤولين الفلسطينيين في لبنان للبحث في الشأن الوطني العام، والتأكيد على أهمية السلم الأهلي في المخيمات الفلسطينية، وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين من خلال خطوات جادة وملموسة.

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