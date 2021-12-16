وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح: الانتهاء من مشروع تأهيل الطرق الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يلقي محاضرة لإيضاح دوره في العملية التشريعية وكالة الرأي الفلسطينية إعادة الإعمار بغزة تسير كالسلحفاة لأسباب سياسية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة": بدء التسجيل ببرنامج تمويل المشاريع الصغيرة الأحد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنجز مخالصة عمالية جديدة بقيمة (2000 شيكل) وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تنشر صورًا من مناورات "درع القدس" وكالة الرأي الفلسطينية التفتيش بالعمل تنفذ جولات رقابية لمنشآت كبرى بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تكثف الجولات الرقابية لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية عائلة الأسير حامد تناشد للضغط على الاحتلال لعلاجه وإنهاء عزله وكالة الرأي الفلسطينية المستشار المدهون يؤكد على أهمية تجويد بيئة العمل الحكومي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الإرشاد المروري يُنفّذ ندوات توعوية لطلاب الجامعات

16 كانون أول / ديسمبر 2021 12:11

غزة- الرأي

نفّذ قسم الإرشاد المروري في إدارة شرطة المرور والنجدة بالتعاون مع التعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، بالتنسيق مع دائرة شؤون الطلبة في جامعة غزة بفرع الشمال، سلسلة ندوات توعوية في السلامة المرورية لطلاب الجامعات، وفئات مجتمعية مختلفة

وتركزت المحاضرات والندوات حول أسباب حوادث السير، وسبل الوقاية منها، والاستعمال الصحيح والآمن للطرقات، وذلك بالاستناد إلى الحكم الشرعي في إعطاء الطريق حقها.

وبيّن قسم الإرشاد المروري أن الندوات تركزت حول التأكيد على المسئولية المجتمعية في الحد من الحوادث المرورية من خلال نشر الثقافة المرورية السليمة

جدير بالذكر أن دائرة الإرشاد المروري في الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة تقوم بتنفيذ العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات الميدانية مع كافة شرائح المجتمع المدني والمحلي بهدف زيادة جهود التوعية المرورية للحد من حوادث السير وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الطريق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟