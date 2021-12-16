الإرشاد المروري يُنفّذ ندوات توعوية لطلاب الجامعات

غزة- الرأي

نفّذ قسم الإرشاد المروري في إدارة شرطة المرور والنجدة بالتعاون مع التعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، بالتنسيق مع دائرة شؤون الطلبة في جامعة غزة بفرع الشمال، سلسلة ندوات توعوية في السلامة المرورية لطلاب الجامعات، وفئات مجتمعية مختلفة

وتركزت المحاضرات والندوات حول أسباب حوادث السير، وسبل الوقاية منها، والاستعمال الصحيح والآمن للطرقات، وذلك بالاستناد إلى الحكم الشرعي في إعطاء الطريق حقها.

وبيّن قسم الإرشاد المروري أن الندوات تركزت حول التأكيد على المسئولية المجتمعية في الحد من الحوادث المرورية من خلال نشر الثقافة المرورية السليمة

جدير بالذكر أن دائرة الإرشاد المروري في الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة تقوم بتنفيذ العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات الميدانية مع كافة شرائح المجتمع المدني والمحلي بهدف زيادة جهود التوعية المرورية للحد من حوادث السير وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الطريق.