مشعل يؤكد حرص حماس على أمن لبنان واستقراره

وكالات-الرأي:

التقى رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الأستاذ عزام الأيوبي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وضم وفد الحركة أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وفتحي حماد، ومحمد نزال، وحسام بدران؛ إضافة إلى القياديين أحمد عبد الهادي وعلي بركة.

وبحث وفد الحركة مع قيادة الجماعة الإسلامية في لبنان جملة تطورات القضية الفلسسطينية خاصة بعد معركة سيف القدس وتصعيد الاحتلال ضد أهلنا وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل والقدس المحتلة.

وأكد الطرفان على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.

من جانبه أكد مشعل أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمتنا وشعوبنا الحرة، وأن لبنان الحبيب أخبر الدول بقضية فلسطين فهو متفاعل معها منذ عقود، وله بصمة مميزة في هذه العلاقة الأخوية.

وأثنى مشعل على العلاقة المميزة التي تربط حركته مع الجماعة الإسلامية وكافة القوى والأحزاب الللبنانية.

وعبر مشعل عن القناعة الثابتة بأن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف في البلد، يتطلعون دائمًا إلى العودة إلى أرض فلسطين ويرفضون كافة المشاريع التي تتعارض مع هذا الحق الإنساني التاريخي الوطني.

ودعا قائد حماس في الخارج السلطات اللبنانية إلى إصدار القوانين والإجراءات التي تسهل الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا حرص الشعب الفلسطيني وحركة حماس على أمن لبنان واستقراره.