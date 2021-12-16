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حماس ترحب برؤية الجبهة الشعبية لترتيب البيت الفلسطيني

16 كانون أول / ديسمبر 2021 06:29

وكالات-الرأي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالرؤية الوطنية الشاملة التي أعلنتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كلمتها المركزية خلال مهرجان انطلاقتها الرابعة والخمسين في مدينة غزة يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021م. 

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة حماس حسام بدران في تصريح صحفي أن هذه الرؤية تتقاطع بشكل كبير مع رؤية حماس لترتيب البيت الفلسطيني، وإنجاز المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية. 

ودعا بدران الرفاق في الجبهة الشعبية إلى مواصلة جهودهم، وترجمة رؤيتهم إلى خطوات عملية تحقق الغاية المنشودة، وسيجدون حماس داعمة بقوة لكل جهد يجمع شعبنا وقواه على رؤية وطنية جامعة تحمي القضية الفلسطينية في مواجهة مشاريع التطبيع والتصفية، وتوحدنا في مواجهة الاحتلال حتى التحرير والعودة.

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