وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية للحوامل والأمهات الجدد فى الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الصيام المتقطع لخسارة الوزن بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث عن إضافة الزنجبيل إلى وجبة الإفطار فى الصباح؟ وكالة الرأي الفلسطينية تونس تواجه الجزائر فى نهائي نارى اليوم بكأس العرب 2021 وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يدمر منافسى ليفربول بالبريميرليج هذا الموسم وبيرنلى الاستثناء الوحيد وكالة الرأي الفلسطينية ماتا يلدغ ليفربول بقميص مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية كوخافي: سنوسع عملياتنا ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين وكالة الرأي الفلسطينية 40 ألفا يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يبدأون خطوات احتجاجية رفضا لعزل الأسيرتين دويات وباكير وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطنيين في نابلس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مستخدمو WhatsApp Web سيحصلوا على ميزة الخصوصية مفيدة

18 كانون أول / ديسمبر 2021 08:38

11
11


طرح واتس أب ويب خلال الشهر الماضى ميزة خصوصية جديدة تمنح المزيد من التحكم لمستخدمي أندرويد المسجلين في البرنامج التجريبي، حيث تطلق الشركة على ميزة "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء". 
 
والآن ، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، أطلقت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك الإصدار التجريبي 2.2149.1 لمستخدمي الويب وهي تستعد لطرح ميزة الخصوصية لمزيد من المستخدمين.
 
وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، تتيح ميزة الخصوصية للمستخدمين التحكم في من يمكنه رؤية آخر ظهور لهم والحالة وصورة الملف الشخصي ووصف حول على WhatsApp، ويمكن الوصول إلى الميزة ضمن إعدادات الخصوصية. 
 
ويحتوي التطبيق بالفعل على خيارات مثل "الجميع" و "جهات الاتصال الخاصة بي" و "لا أحد"، وباستخدام الميزة الجديدة ، يمكن للمستخدمين تحديد جهات الاتصال الذين لا يرغبون في مشاركة المعلومات مثل آخر ظهور وصورة الملف الشخصي والحالة ووصف حول معهم، ولن تتمكن جهات الاتصال التي لم يحددها المستخدم من رؤية أي تغييرات ومعلومات جديدة.
 
ووفقًا لـ WABetaInfo ، لا يمكن لمختبري الإصدار التجريبي رؤية واختيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" على WhatsApp Web ، حتى إذا تم تمكين الميزة بالفعل لحساب WhatsApp الخاص بهم.
 
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من المحتمل أن تطرح الشركة الميزة لمستخدمي الويب عندما تطرح تمامًا نفس الميزة على أندرويد beta و iOS beta، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، طرح WhatsApp الإصدار التجريبي من UWP 2.2148.3.7 أو تطبيق Windows. 
ومع التحديث ، أضافت الشركة رموز تعبيرية جديدة على المنصة، وكانت هذه الرموز التعبيرية متاحة بالفعل على أجهزة أندرويد و iOS، وتتيح المنصة المملوكة لـفيس بوك الآن للمستخدمين إنشاء مجموعات ذات لون بشرة للرموز التعبيرية للأزواج على تطبيق Universal Windows Platform أيضًا. 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟