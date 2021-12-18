مستخدمو WhatsApp Web سيحصلوا على ميزة الخصوصية مفيدة



طرح واتس أب ويب خلال الشهر الماضى ميزة خصوصية جديدة تمنح المزيد من التحكم لمستخدمي أندرويد المسجلين في البرنامج التجريبي، حيث تطلق الشركة على ميزة "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".



والآن ، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، أطلقت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك الإصدار التجريبي 2.2149.1 لمستخدمي الويب وهي تستعد لطرح ميزة الخصوصية لمزيد من المستخدمين.



وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، تتيح ميزة الخصوصية للمستخدمين التحكم في من يمكنه رؤية آخر ظهور لهم والحالة وصورة الملف الشخصي ووصف حول على WhatsApp، ويمكن الوصول إلى الميزة ضمن إعدادات الخصوصية.



ويحتوي التطبيق بالفعل على خيارات مثل "الجميع" و "جهات الاتصال الخاصة بي" و "لا أحد"، وباستخدام الميزة الجديدة ، يمكن للمستخدمين تحديد جهات الاتصال الذين لا يرغبون في مشاركة المعلومات مثل آخر ظهور وصورة الملف الشخصي والحالة ووصف حول معهم، ولن تتمكن جهات الاتصال التي لم يحددها المستخدم من رؤية أي تغييرات ومعلومات جديدة.



ووفقًا لـ WABetaInfo ، لا يمكن لمختبري الإصدار التجريبي رؤية واختيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" على WhatsApp Web ، حتى إذا تم تمكين الميزة بالفعل لحساب WhatsApp الخاص بهم.



ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من المحتمل أن تطرح الشركة الميزة لمستخدمي الويب عندما تطرح تمامًا نفس الميزة على أندرويد beta و iOS beta، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، طرح WhatsApp الإصدار التجريبي من UWP 2.2148.3.7 أو تطبيق Windows.

ومع التحديث ، أضافت الشركة رموز تعبيرية جديدة على المنصة، وكانت هذه الرموز التعبيرية متاحة بالفعل على أجهزة أندرويد و iOS، وتتيح المنصة المملوكة لـفيس بوك الآن للمستخدمين إنشاء مجموعات ذات لون بشرة للرموز التعبيرية للأزواج على تطبيق Universal Windows Platform أيضًا.

