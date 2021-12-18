الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ124

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 124، رفضا لاعتقاله الإداري.

ولا يزال الأسير أبو هواش محتجزا في عيادة سجن "الرملة"، وهناك خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك.

كما يعاني من دوخان، وهناك خشية من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي، بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى، والرئتين.

وتواصل محاكم الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بل أصدرت قبل نحو أسبوع قرارا بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر.

يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.