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مشعل يلتقي النخالة في بيروت

18 كانون أول / ديسمبر 2021 04:08

مشعل يلتقي النخالة في بيروت
مشعل يلتقي النخالة في بيروت

وكالات-الرأي:

استقبل وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة، خالد مشعل، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور ممثل الحركة في لبنان، إحسان عطايا.

وشارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وكل من علي بركة، وأحمد عبد الهادي.

واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمسجد الأقصى وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة، كما تم البحث في الأوضاع الفلسطينية في لبنان.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز المقاومة لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما أدان الجانبان المجزرة البشعة التي حصلت في مخيم البرج الشمالي، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة العمل على ملاحقة القتلة ومحرضيهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

كما قدّم النخالة التهنئة للأخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بذكرى انطلاقتهم الـ 34.

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