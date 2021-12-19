كيفية تنزيل أرشيف تويتر والحصول على سجل كامل لجميع تغريداتك



يمكنك طلب سجل كامل وأرشفة لجميع أنشطتك على تويتر وكل تغريداتك وصورك ومتابعيك من خلال التوجه إلى صفحة خيارات الحساب على موقع الويب أو في التطبيق، وقد يستغرق التنزيل بعض الوقت بناءً على مدى نشاط حسابك، ولكن ستتمكن من تنزيله على أي جهاز، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية طلب أرشيف تويتر

هذه الخطوات هي نفسها سواء على موقع الويب أو في تطبيق الهاتف.

1. توجه إلى موقع Twitter أو افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

2. إذا كنت على موقع الويب، فاضغط فوق خيار المزيد في الشريط الجانبي الأيسر، وفي تطبيق الهاتف، اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

3. حدد الإعدادات والخصوصية.

4. حدد حسابك، ثم قم بتنزيل أرشيف لبياناتك.

5. سيتعين عليك إعادة إدخال كلمة المرور ورمز المصادقة الثنائي، إذا لم يكن لديك إعداد عاملين، فسيتم نقلك إلى صفحة مختلفة لتمكينها أولاً.

6. حدد طلب أرشيف.

سيتعين عليك انتظار تويتر لإنشاء أرشيفك، وعند الانتهاء، ستتلقى إشعارًا على تويتر ورسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط له.

كيفية التنزيل والاطلاع على أرشيف تويتر

1. افتح الاشعار فوق "تنزيل"، أو عد إلى قائمة البيانات باستخدام الخطوات الموضحة أعلاه، وسيتعين عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك ورمز المصادقة الثنائي مرة أخرى.

2. اضغط فوق تنزيل أرشيف، ثم اضغط فوقه مرة أخرى في الصفحة التالية، وسيتم إعطاؤك ملف ZIP لتنزيله، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت اعتمادًا على اتصالك بالإنترنت وحجمه.

3. بمجرد تنزيل ملف ZIP، قم بفك ضغطه وافتحه.

4. هناك الكثير من الملفات والمجلدات المختلفة بالداخل. أهمها:



• الملف المسمى Your archive.html هو صفحة ويب مخصصة تحتوي على البيانات التي يعتقد Twitter أنها ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لك، ويتضمن ذلك جميع تغريداتك الأصلية (بدون إعادة تغريد أو ردود)، ورسائلك المباشرة، وآخر عام أو أكثر من الإعجابات، و "لحظاتك" وقوائمك، وكمية هائلة من المعلومات التي جمعها المعلنون عنك، ويمكنك فتح هذا الملف في أي متصفح ويب تقريبًا.

• داخل مجلد البيانات، ستجد README.txt، وهو مستند يشرح ماهية كل ملف في المجلد وما يحتويه.

• سترى أيضًا مجلدًا يسمى tweet_media، يحتوي على كل صورة وفيديو قمت بتحميله على Twitter أو قمت بإعادة تغريده.



وتأكد من تنزيل الأرشيف الخاص بك في غضون أيام قليلة من الحصول عليه، لأنه بعد حوالي أسبوع، ستنتهي صلاحيته وستحتاج إلى طلبه مرة أخرى.