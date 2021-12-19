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الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية نابلس

19 كانون أول / ديسمبر 2021 08:31

نابلس - الرأي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" شمال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس الماضي، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة.

وأعلن جيش الاحتلال أن عملية الاعتقالات طالت 4 فلسطينيين في منطقة السيلة الحارثية غرب جنين، وجرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية.

بدوره، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة السيلة الحارثية، عرف منهم: محمد يوسف جرادات، وإبراهيم موسى طحاينة، ومحمود غالب جرادات، وطاهر أبو صلاح، وغيث أحمد ياسين جرادات، وعمر أحمد ياسين جرادات.

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