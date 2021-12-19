وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العدل يهنئ المستشار النحال بمنصب النائب العام وكالة الرأي الفلسطينية جابر :ادراج التطريز على القائمة التمثيلية للتراث العالمي انتصار للحق الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2145) الأحد 19/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: طب الطوارئ تنفذ دورة تدريبية حول أساسيات إنعاش القلب وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات تنفذ مبادة"بشرى خير" وكالة الرأي الفلسطينية كيف تم توزيع 25 مليون دولار على منتخبات كأس العرب؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تعقد مؤتمرًا مهمًا اليوم حول تطورات الحالة الوبائية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشيد بالدور الإعلامي لشبكة الأقصى الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة
أخبار » أخبار الأسرى

بوضع صحي خطير جداً

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ125

19 كانون أول / ديسمبر 2021 09:22

عائلة الأسير أبو هواش.
عائلة الأسير أبو هواش.

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 125، رفضا لاعتقاله الإداري.

ولا يزال الأسير أبو هواش محتجزا في عيادة سجن "الرملة"، وهناك خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك.

كما يعاني من دوخان، وهناك خشية من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي، بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى، والرئتين.

وتواصل محاكم الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بل أصدرت قبل نحو أسبوع قرارا بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر.

يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟