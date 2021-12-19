حماس: محاكمة السلطة نشطاء الرأي إصرار على مصادرة الحريات

غزة - الرأي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس حازم قاسم، أن استمرار السلطة في رام الله بمحاكمة عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والشخصيات المجتمعية، يعكس إصرارها على تصعيد قمعها للحقوق، ومصادرتها للحريات في الضفة الغربية.

وبين قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذه المحاكمات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون، ومحاولة لإرهاب كل المجال المدني في الضفة، وترسيخ منطق قمع الحريات، وتكميم الأفواه للتغطية على جرائم السلطة بحق أهلنا.

ودعا القوى السياسية والمجتمعية في الضفة إلى حراك فاعل لمنع السلطة من الاستمرار في هذه السياسية التدميرية للحالة الفلسطينية، مطالبًا بتشكيل حاضنة للعمل الوطني في الضفة ووقف العبث به.