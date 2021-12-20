حماس تنعى والدة الأسير القسامي محمود عيسى

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، والدة الأسير القسامي محمود عيسى، بعد مسيرة حافلة بالصبر والصمود من أجل فلسطين.

وقالت حركة حماس في بيان نعي، اليوم الإثنين، "إن الحاجة عائشة كانت مثالاً في العطاء والتضحية والإعداد في سبيل الدفاع عن الأرض والثوابت، وكان بيتها موئلاً للمرابطين، ومحطة إعداد القادة المجاهدين".

وتقدمت الحركة بخالص التعازي والمواساة إلى الأسير القائد محمود عيسى وعائلة عيسى الكرام، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني، سائلةً الله تعالى أن يتغمّد الحاجة عائشة، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أهلها وأبناءها وإخوانها جميل الصبر وحسن العزاء.