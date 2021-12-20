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حمّاد يلتقي النخالة في بيروت

20 كانون أول / ديسمبر 2021 04:11

حمّاد يلتقي النخالة في بيروت
حمّاد يلتقي النخالة في بيروت

وكالات-الرأي:

التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، ورئيس مكتب العمل الشبابي، فتحي حماد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور ممثل الجهاد في لبنان إحسان عطايا.

واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال، وحماية القدس والمسجد الأقصى، وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز المقاومة، لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلًا وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز المظلة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على وجه الخصوص، وحركات المقاومة الفلسطينية على وجه العموم.

وعبر الجانبان عن رفض الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في الضفة ضد أبناء شعبنا، وأوضحا أن هذا سلوك مشين يضر بالمقاومة.

وقد اتفقا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

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