شجرة تطرح 10 أنواع مختلفة من الفاكهة

نجح شاب عراقي يحمل الجنسية الأسترالية يدعى "حسام الصراف" في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتطعيم شجرة بـ10 أنواع من الفاكهة، تنتمي إلى 5 فصائل مختلفة من النباتات.

وقال الشاب العراقي إنه بدأ ممارسة هواية التطعيم عندما كان في العراق، وعندما الهجرة إلى أستراليا أواخر عام 2009، قرر تطوير نفسه من خلال التجارب والبحوث وصقل مهاراته في هذا المجال.

وحول تفاصيل المشروع، بيّن الصراف لـ "الجزيرة نت" أن الفكرة لم تكن جديدة بالأصل، حيث قام خلال 5 سنوات ماضية بتطعيم المئات من الأشجار التي تضم 4 إلى 6 أنواع من الفاكهة، وبيعها في شجرة واحدة في مشروعه "رحلة حسام الصراف الزراعية"، وأغلب الأشجار في حديقته المنزلية هي أشجار متعددة الفواكه.

ويضيف أن الفكرة الجديدة هي زيادة عدد الأنواع في الشجرة الواحدة لتصل إلى أكثر من 10 أنواع من الفواكه، واقترحت عليه سيدة زارت حديقته بالتقديم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويوضح "الصراف" أن رحلة دخول غينيس لم تكن سهلة، حيث تطلب ذلك مراحل عديدة ونحو 24 أسبوعا قدم خلالها الأدلة والوثائق الرسمية، وساعده بعض زملاء العمل بعلاقاتهم الشخصية لأجل الوصول إلى ذوي الاختصاص والتواصل معهم.

ويفيد بأن موسوعة غينيس قبلتها على أنها 5 فصائل مختلفة، وهي: الخوخيات، والمشمشيات، واللوز، والكرز، والدراق.

ويلفت "الصراف" إلى أن أسباب عمله الجاد لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس تعود إلى حبه للزراعة وعالم النبات والدور المهم للغاية الذي تلعبه النباتات، وكذلك لترك إرث جميل لأطفاله الثلاثة وطلابه الذين يعمل معهم، وكذلك يرى أن تطعيم الأشجار بفواكه متنوعة يرتبط بتعدد الثقافات.

وحول الدعم الذي لقيه بعد دخوله موسوعة غينيس، أفاد الشاب العراقي الأصل بعدم تلقيه أي دعم مادي، لكنه حظي بدعم معنوي كبير، حيث تلقى اتصالات التبريك والتشجيع من كل أنحاء العالم، وحتى أن البعض قد تحمل عناء توفير مترجم في أثناء الاتصال لطرح الأسئلة والمباركة من كثير من دول العالم.

ويتابع حديثه: "ناهيك عن نشر الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن مفتي الهند تحدث عنه وعن الشجرة في خطبة الجمعة في جمع غفير من الناس، كما شهدت حديقتي المنزلية ازدياد الزيارات من كل أنحاء أستراليا، التي كانت تقتصر في السابق على سكان المدينة والمناطق المجاورة".

وعن خططه المستقبلة، يؤكد الصراف أنه ‎ يعتزم كسر 5 أرقام قياسية قادمة ومشاريع زراعية صغيرة في حديقة المنزل، ومنها بعيد المدى وهو مشروع المتحف الزراعي.