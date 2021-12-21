غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2146) الثلاثاء 21/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تحذر من قرارات إسرائيلية جديدة توسع عمليات “الإعدام الميداني” للمتظاهرين السلميين

اشتية يطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة دولية للتحقيق في جرائم العام 1948

ترتيبات مصرية لاستمرار التهدئة قبيل زيارة مدير المخابرات.. ووفود أمنية وهندسية لطمأنة فصائل غزة

وفد حماس برئاسة مشعل ينهي زيارته إلى لبنان

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد استباحة حياة الفلسطيني

أخبار إسرائيلية

قادة الائتلاف الحكومي يتهمون نتنياهو بالتصرف {كعدو لإسرائيل}

الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه

كورونا في إسرائيل.. أعلى إصابات يومية في شهرين وموظفو القطاع العام يعودون للعمل من المنزل

إسرائيل تحظر السفر إلى ألمانيا بسبب متحور أوميكرون

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب وضع المعتقلين الفلسطينيين

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل

أخبار عربية

نقيب محامي "الناضور" بالمغرب: "المحامين العرب" حريص على دعم القضايا المصيرية خاصة الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

وفاة والدة الأسير الفلسطيني محمود عيسى المحكوم بثلاثة مؤبدات و46 عاما- (فيديو)

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهما حالته خطيرة

أسير فلسطيني يصيب حارسا في سجن إسرائيلي بجروح طفيفة

حكومة الاحتلال تتهم نتنياهو بالتشهير ضد إسرائيل في العالم والانضمام لمنظمات معادية لها

الكشف عن تفاصيل الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات.. خلع الحجاب وشد الشعر وضرب مبرح وعزل انفرادي

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل أممي لوقف اعتداءات المستوطنين

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

نادي الأسير الفلسطيني: قمع أسرى في سجن "نفحة" الإسرائيلي بعد مواجهة بين أسير وسجان

القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدي لإرهاب المستوطنين

الشروق المصرية

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب وضع المعتقلين الفلسطينيين

نقيب محامي "الناضور" بالمغرب: "المحامين العرب" حريص على دعم القضايا المصيرية خاصة الفلسطينية

تعليمات لجنود الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص على ملقيي الحجارة

الأسير الفلسطيني: قمع أسرى في سجن نفحة الإسرائيلي بعد مواجهة بين أسير وسجان

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام جنود الاحتلال لقرية شمال غرب رام الله

القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدي لإرهاب المستوطنين

القوات الإسرائيلية تمنع إقامة فعالية لرجال أعمال فلسطينيين في القدس (صور

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد حازم الجولاني

مستوطنون يقتحمون منزلاً في سيلة الظهر

منح وزيرة الصحة الفلسطينية جائزة التميز للمرأة العربية في المجال الطبي

توقيع مذكرة تعاون بين “رجال الاعمال” وجمعية الصداقة الفلسطينية الصينية

مجلس الوزراء يقر حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات

النيابة الاسرائيلية توجه لائحة اتهام بحق الطفلة شذى حماد من حي الشيخ جراح

رام الله: ورشة توصي بتوفير بيئة ملائمة لعمل المرأة

الحياة الجديدة

المفتي دريان لغوتيريش: مجلس الأمن لم يقم بواجبه تجاه الشعب الفلسطيني

مقاطعة محاكم الاحتلال.. معركة نضالية جديدة يخوضها الأسرى الإداريون

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد حازم الجولاني

جريدة الأيام

أسير يطعن سجّاناً في "نفحة" ونادي الأسير يحذر من تنفيذ عملية قمع واسعة

مواجهات عنيفة خلال اقتحام السيلة الحارثية وإصابة شابيْن بالرصاص في المزرعة...

سلطات الاحتلال تخطر عائلة مقدسية بإخلاء أرضها ومنزليْها في الشيخ جراح

دبلوماسيون أوروبيون يحذّرون من عواقب إخلاء عائلة سالم

المنخفض الجوي يتسبب بسيول وحوادث وتوقع استمرار تأثيره حتى يوم الخميس

غزة: فرص التصعيد تتزايد وفصائل المقاومة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

هكذا نكّلت وحدات القمع بالأسيرات في "الدامون"

الأسرى الإداريون يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

غزة انقاذ شبان من غرقوا خلال تواجدهم على متن سفينة بين تركيا و اليونان

سما نيوز

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تستعد لجولة مواجهة قد تكون قريبة

صحيفة : مهمة الوفد الأمني المصري في قطاع غزة كانت صعبة ومعقدة

مستشار الأمن القومي الأميركي يزور المنطقة ويلتقي مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين

تقرير يكشف فحوى رسالة إسرائيلية لحماس: استمرار العمليات بالضفة سيؤدي لعودة الاغتيالات

صحيفة عبرية: إسرائيل والفلسطينيون.. نحو عصر ما بعد التسوية

الصحة: 6 إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون في فلسطين وتوقعات بالمزيد قريباً

خمس كتل طلابية في جامعة بيرزيت تطالب الدكتور غسان الخطيب بالاعتذار ومجلس الأمناء بالتدخل

عرب 48

بتسيلم": جنود الاحتلال يطلقون النار على الفلسطينيين "كإجراء روتيني"

قضية الأسيرات": تنكيل بأسرى بنفحة... وحوار أوّليّ مع إدارة السجون

الاحتلال يُخطر عائلة فلسطينية بإخلاء منزليها في "الشيخ جراح"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 21كانون أول (ديسمبر)

ý 2003م الاحتلال يعتقل الأستاذ عدنان عصفور ، المتحدّث الرسمي باسم حركة حماس في الضفة الغربية ، بعد سنوات من الملاحقة له

ý 2002م حزب العمل الإسرائيلي يطرح خطّةً للفصل أحادي الجانب بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون اتفاقٍ سياسيّ .

ý 2001م شرطة السلطة الفلسطينية تطلق النار على جموع الفلسطينيين الغاضبين بعد صلاة الجمعة في جباليا ، و تقتل 6 منهم و تجرح 80 آخرين .. كما أقدمت السلطة على عزل منزل د. عبد العزيز الرنتيسي بقطع الهاتف و الكهرباء عنه بعدما رفض أن يذعن لأمر السلطة بتسليم نفسه لها.

ý 2000م ناصر عويضة (29 عاماً) من بلدة شعفاط ، يدهس بشاحنته أربعة جنود صهاينة فيصيبهم بجراحٍ اثنان منهم بحالةٍ خطرة .

ý 1987م مقتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي الشرطة الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ý 1983 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصل إلى القاهرة ويلتقي الرئيس حسني مبارك (ولد عام 1928) في انفراج تاريخي في العلاقات المتبادلة.

ý 1973م افتتاح مؤتمر جنيف لـ (السلام) بحضور كلّ من الجمهورية العربية المتحدة و الأردن والكيان الصهيوني تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة و الرئاسة المشتركة لكلّ من الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي .