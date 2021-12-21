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"لن نسمح بالمساس بكرامة الأسرى"

الهيئة القيادية لأسرى حماس: أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة داخل السجون

21 كانون أول / ديسمبر 2021 10:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، إن الأسرى أعدوا أنفسهم لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال في  أعقاب التطورات الأخيرة والاعتداءات التي تشهدها السجون. 

وأضافت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "كرامة الأسرى والأسيرات فوق كل اعتبار، ولن نسمح لإدارة سجون الاحتلال المساس بها وهي خط أحمر".

وتسود حالة من التوتر الشديد في سجون الاحتلال كافة في أعقاب اعتداء إدارة السجون على الأسيرات في سجن "الدامون" وتصدي الأسرى لهذه الهجمة وإعلان الاستنفار بداخلها.

وأغلقت إدارة سجون الاحتلال أقسام السجون كافة بشكل كامل، ما أدى لانقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة بعد تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال.

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