الحكم المحلي وبلدية المغراقة يلتقيان بـ لجان الأحياء في المنطقة

غزة-الرأي

التقى مدير المنطقة الوسطى في وزارة الحكم المحلي أ.أحمد سمارة و رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل بـ لجان الاحياء بالمنطقة لمناقشة قضايا مشتركة .

وبحضور كافة رؤساء وأعضاء لجان الاحياء في المنطقة والبالغ عددهم 65 عضو والمشكلة من خمسة لجان .

حيث استهل مدير المنطقة الوسطى أ. سمارة اللقاء الذي عقد في قاعة البلدية بالترحيب بالحضور وشكرهم لاهتمامهم بقضايا المجتمع .

وخلال حديثه ذكر بعض من الانجازات التي تحققت منذ تشكيل المجلس البلدي لبلدية المغراقة رغم الظروف الصعبة ومساهمتها في تنفيذ المشاريع في شوارع المنطقة .

و خلال اللقاء تم فتح باب النقاش والاستماع لاحتياجات المناطق من قبل رؤساء لجان الاحياء كممثلين للاحياء .

وقام أ. أبو كميل بالرد والتاكيد على السعي لحل الاشكاليات التي تقع على عاتق البلدية والعمل مع الجهات المعنية لحل باقي الاشكالات .

