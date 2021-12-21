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الحكم المحلي وبلدية المغراقة يلتقيان بـ لجان الأحياء في المنطقة

21 كانون أول / ديسمبر 2021 10:38

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غزة-الرأي

التقى مدير المنطقة الوسطى في وزارة الحكم المحلي أ.أحمد سمارة و رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل بـ لجان الاحياء بالمنطقة لمناقشة قضايا مشتركة .
وبحضور كافة رؤساء وأعضاء لجان الاحياء في المنطقة والبالغ عددهم 65 عضو والمشكلة من خمسة لجان .
 حيث استهل مدير المنطقة الوسطى أ. سمارة اللقاء الذي عقد في قاعة البلدية بالترحيب بالحضور وشكرهم لاهتمامهم بقضايا المجتمع .
 وخلال حديثه ذكر بعض من الانجازات التي تحققت منذ تشكيل المجلس البلدي لبلدية المغراقة رغم الظروف الصعبة ومساهمتها في تنفيذ المشاريع في شوارع المنطقة .
و خلال اللقاء تم فتح باب النقاش والاستماع لاحتياجات المناطق من قبل رؤساء لجان الاحياء كممثلين للاحياء .
وقام أ. أبو كميل بالرد والتاكيد على السعي لحل الاشكاليات التي تقع على عاتق البلدية والعمل مع الجهات المعنية لحل باقي الاشكالات .
 

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