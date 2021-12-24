بوفون: رونالدو أفقد يوفنتوس وحدة الفريق

أكد الأسطورة الإيطالي جيجي بوفون حارس مرمى فريق بارما أن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف فريق يوفنتوس المواسم الماضية أفقده الوحدة التي كان يتميز بها عبر سنوات طويلة والذي وصفه بالحمض النووي لليوفي.

وقال بوفون في تصريحات لموقع "TUDN" المكسيكى: "أتيحت ليوفنتوس فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا في العام الأول الذي وصل فيه، وهو العام الذي كنت فيه في باريس سان جيرمان ، ولم أستطع معرفة ما حدث".

أضاف بوفون: ""عندما عدت، عملت مع رونالدو لمدة عامين وقمنا بعمل جيد معًا، لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد الحمض النووي لكونه فريقًا".

وشد بوفون: "لقد وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2017 لأننا كنا فريقًا مليئًا بالخبرة، ولكن قبل كل شيء كنا وحدة واحدة وكانت هناك منافسة قوية للغاية على أماكن داخل المجموعة، لقد فقدنا ذلك مع رونالدو".



وتظهر الإحصائيات بعض الأدلة على ذلك، فعلى الرغم من رحيله في الصيف إلى مانشستر يونايتد، إلا أن رونالدو لا يزال أفضل هدافي يوفنتوس للعام 2021 برصيد 20 هدفًا في جميع المسابقات.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها لاعبو يوفنتوس إن حضور رونالدو يركز كل اهتمامهم على تقديم الخدمة له، حيث أشار ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني أيضًا إلى أنهما كانا يعتمدان على المواهب الفردية بدلاً من العمل كفريق.

ويحل يوفنتوس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 27 هدفاً وتلقى 17.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي، فوزا ثمينا على ضيفه كاليارى، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

وكان بوفون البالغ من العمر 43 عامًا، قد فضل العودة إلى ناديه بارما، بعد أن انضم إلى يوفنتوس في عام 2001 مقابل مبلغ قياسي حينها بلغ 53 مليون يورو.

وتعاقد بارما مع حارسه السابق في صفقة مجانية، عقب انتهاء تعاقد بوفون مع يوفنتوس.

وكانت مباراة بوخوم هي الظهور الأول لبوفون مع بارما، بعد غياب 20 عاما، حيث احتفل بهذا الأمر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال كتابة "عودة بعد 7339 يوما". وسجل بوخوم هدف الفوز في الشوط الثاني، عقب خروج بوفون مستبدلا بنهاية الشوط الأول.

وسيكون الموسم الجديد هو الثاني لبوفون في دوري الدرجة الثانية بعد موسم قضاه في نادي يوفنتوس الإيطالي عندما هبط الفريق في 2006 / 2007.

وبدأ الحارس صاحب الـ43 عاما مسيرته الكروية مع نادي بارما، قبل 26 عاما، وانتقل إلى يوفنتوس عام 2001، ليسطر تاريخ مع السيدة العجوز حافل بالألقاب حتى عام 2018، ثم بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان موسم 2018/2019 قبل أن يعود مجددا إلى البيانكونيري.

وهبط فريق بارما إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الــ20 والأخير برصيد 20 نقطة من 38 جولة.