وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدين جريمة قتل الشاب عباس بالأمعري وتدعو لمحاسبة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تنظم اللقاء المجتمعي الأول "البيت المفتوح" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية ثابت: أداء طلبتنا للصلاة بوقتها تاكيد على انه جيل يُعد للنصر والتحرير وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث آليات تشكيل لجان إدارية للمقابر بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة الأراضي يلتقي ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2147) الجمعة 24/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حذف رسائل "واتساب" للجميع بعد وقت طويل من إرسالها وكالة الرأي الفلسطينية كيف ترسل رسالة واتساب بدون حفظ الرقم؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف ترسل رسالة واتساب بدون حفظ الرقم؟

24 كانون أول / ديسمبر 2021 07:26

11
11


ماذا ستفعل في موقف يتعين عليك فيه إرسال موقعك إلى شخص ما، هل تحفظ رقمهم وترسل موقعك المباشر على WhatsApp؟ هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً فقط لإرسال موقع بسيط أو حتى رسالة إلى رقم غير معروف على WhatsApp.
 

كيفية إرسال رسالة واتساب إلى رقم غير معروف على جهاز آيفون

هذه إحدى أسهل الحيل لإرسال رسالة على WhatsApp دون حفظ الرقم على iPhone.
 
 مرة أخرى ستعمل هذه الميزة على جميع أجهزة iPhone التي تعمل بأحدث إصدار من iOS.
 
إذا تلقيت مكالمة من رقم غير معروف تريد إرسال الرسالة إليه، فما عليك سوى الانتقال إلى المكالمات الأخيرة والنقر على الزر "i" الموجود أمام الرقم الذي تريد إرسال رسالة واتساب إليه.
 
ثم انقر فوق خيار مكالمة الفيديو وحدد واتساب، بمجرد بدء مكالمة فيديو انتقل إلى WhatsApp ، Calls، وانقر فوق الزر "i" ثم انقر فوق رمز الرسالة في الزاوية اليمنى العليا، من هنا يمكنك إرسال رسالة نصية إلى شخص ما على WhatsApp دون حفظ رقمه.
 
كيفية إرسال رسالة واتساب إلى رقم غير معروف باستخدام  واتساب ويب .
 
مرة أخرى يمكن استخدام هذه الخدعة على كل من أجهزة Android و iOS المتصلة بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول. 
 
لاستخدام هذه الخدعة فأنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر به اتصال إنترنت نشط.
 
 قم بتسجيل الدخول إلى WhatsApp web ثم افتح علامة تبويب جديدة.
 
في علامة التبويب الجديدة استبدل أول رقم أو رقمين برمز البلد والأرقام العشرة التالية برقم الهاتف الذي تريد إرسال رسالة إليه. 
 
إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية إلى شخص ما في الهند، فسيكون الرمز 91، وبالمثل، إذا كنت تريد إرسال رسالة نصية إلى شخص ما في باكستان، فسيكون أول رقمين 92.
 
وسيؤدي هذا إلى فتح نافذة جديدة، حيث سيتم أيضًا إرسال رسالة على واتساب إلى الرقم المذكور، بعد ذلك انقر فوق متابعة للدردشة. 
 
سيؤدي هذا إلى فتح ويندوز جديد، وإذا كان لديك تطبيق ويب واتساب مثبتًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك بدء المراسلة. 
 
إذا لم يكن الأمر كذلك يمكنك تنزيل تطبيق واتساب لسطح المكتب أو النقر فوق استخدام واتساب ويب لإرسال رسالة نصية إلى رقم على واتساب دون حفظه.
 
لاحظ أنه بمجرد البدء في إرسال رسائل نصية إلى الشخص على ويب واتساب، ستكون الدردشة أيضًا متاحة على هاتفك الذكي.
 باستخدام أي من هذه الحيل، يمكنك إرسال رسالة واتساب إلى رقم غير محفوظ.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"احكيلهم عَنَّا".. مبادرة شبابية في جامعة غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟