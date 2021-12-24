كيفية حذف رسائل "واتساب" للجميع بعد وقت طويل من إرسالها



يقوم "واتساب" بتحسين تجربة المستخدمين لديه عبر التطوير المستمر، فى حين أنه قدم العديد من الميزات مثل المكالمات الصوتية والمرئية والمدفوعات وغيرها، فإن إحدى الميزات التي شهدت تحسناً هي "الحذف للجميع"، حيث تم إطلاق هذه الميزة من قبل بحيث يكون حذف الرسائل فعالة فقط لمدة سبع دقائق من إرسالها قبل أن تزيد إلى 60 دقيقة.



ومع ذلك هناك حل يسمح لك بحذف الرسائل باستخدام هذا الحل البديل، من الممكن تجاوز الحد الزمني الصارم للحذف الذي حدده واتساب، وتعمل هذه الطريقة مع أجهزة اندرويد.



وإليك كيفية حذف الرسائل على WhatsApp التي يصل عمرها إلى سبعة أيام.



للبدء بهذه الطريقة تحتاج إلى تعطيل كل من Wi-Fi وبيانات الجوال على جهازك والتأكد من عدم اتصاله بالإنترنت. يمكنك القيام بذلك من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات أو التبديل السريع عن طريق سحب لوحة الإشعارات وإيقاف تشغيل هذه الميزات. الآن تحتاج إلى الانتقال إلى قسم التطبيقات ضمن الإعدادات والبحث عن واتساب.



من القائمة افتح واتساب واضغط على Force Stop لتجميد التطبيق ومنع تشغيله ما لم تفتحه.



الخطوة التالية هي الانتقال إلى قسم التاريخ والوقت ضمن الإعدادات وتعديله ليلائم اليوم الذي أرسلت فيه الرسالة. يمكن لمعظم الهواتف الذكية جلب الوقت تلقائيًا من مزود الشبكة، لذلك تحتاج إلى إيقاف الضبط التلقائي للتاريخ والوقت يدويًا.



بعد هذه الخطوة يجب عليك اتباع نفس الخطوات التي تتبعها لحذف الرسالة للجميع.



ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد حذفها وستظهر خيارات مثل الحذف من أجلي وحذف للجميع وإلغاء.



وتحتاج إلى اختيار الخيار الثاني - حذف للجميع. وحاليا يمكنك العودة إلى قائمة الإعدادات لتشغيل Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول والعودة إلى إعداد التاريخ والوقت أيضًا.



عند القيام بذلك ستتم إزالة الرسالة التي حذفتها من WhatsApp وستظهر التسمية التوضيحية "تم حذف هذه الرسالة". يمكنك استخدام هذه الطريقة لحذف الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ على WhatsApp حتى بعد فترة سماح الشركة.



وفي الآونة الأخيرة زاد WhatsApp من التقييد لمدة سبع دقائق لحذف الرسائل للجميع لمدة ساعة واحدة. يكون هذا مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في حذف الرسائل المرسلة إلى نافذة الدردشة الخاطئة لمدة تصل إلى ساعة واحدة.



وقامت واتساب مؤخرا بالإعلان عن إمكانية إرسال رسائل قابلة للاختفاء في واتساب عن طريق تشغيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء.



ويمكنك اختيار اختفاء الرسائل بعد مرور 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.



وبعد تفعيل هذه الخاصية، سوف تختفي أي رسائل جديدة مرسلة في الدردشة بعد المدة التي حددتها.



ويُرجى العلم بأن الرسائل المُرسلة أو المُستلمة قبل تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء لن تتأثر بتفعيل الخاصية.