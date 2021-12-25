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اكتشاف بكتيريا فريدة تحول النفط لغاز طبيعى فى الصين

25 كانون أول / ديسمبر 2021 08:56

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أعلن مجموعة من علماء الأحياء بحقل نفط صينى اكتشاف بكتيريا فريدة من نوعها يمكنها تحويل النفط الثقيل إلى غاز طبيعي وغازات أخرى.
 
ووفقا لوكالة سبوتنك، فقد أعلن عن هذا الاكتشاف الفريد، رافائيل لاسو بيريز، الاختصاصى فى معهد "ماكس بلانك" لعلم الأحياء الدقيقة البحرية، وأكد أنه تم الوصول للاكتشاف من خلال دراسة عينات من النفط الثقيل أخذت من حقل "shengli" فى الصين، حيث اكتشف العلماء نوعا غير معروف سابقا من البكتيريا التى يمكنها أن تحلل النفط وتحوّله إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى عند درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.
 
 
واكتشف العلماء أنه عند الميكروبات أيضا ميزات فريدة أخرى، منها أنها فضلت استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، والتي لا قيمة لها في تكرير النفط.
 
وقد أظهر التحليل أن هذه القدرة الفائقة أتت بسبب أن البكتيريا تحلل الهيدروكربونات باستخدام سلسلة من الإنزيمات غير المعروفة سابقا.
 
ويأمل، لاسو بيريز وزملاؤه، أن تساعد التجارب الإضافية في تكييف الميكروبات لإنتاج نظائر بيولوجية للغاز الطبيعي واستخراج ما تبقى من الهيدروكربونات من حقول النفط المستنفدة.
 

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