دعوات للتظاهر ضد هجمات المستوطنين بقرية برقة في نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

انطلقت دعوات في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إلى تظاهرة في قرية برقة، الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، نصرة لأهالي القرية وللتصدي لاعتداءات وهجمات المستوطنين.

وبدأ الأهالي في مناطق بمحافظة جنين ونابلس، بالتجمع في محاولة للوصول إلى قرية برقة ومساندة الأهالي في التصدي للمستوطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، طريق نابلس- جنين، تمهيدا للمسيرة التي دعا إليها قادة المستوطنين للمطالبة بإعادة إعمار مستوطنة "حومش" القريبة من برقة والمخلاة منذ عام 2005.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفذ المستوطنون بشكل يومي، اقتحامات واعتداءات على الأهالي في قرية برقة بحماية من جيش الاحتلال، اعتدى خلالها المستوطنون على المنازل والأهالي والمقابر، أدت إلى وقوع المئات من الإصابات.

وأصدر أهالي برقة وفصائل العمل الوطني، بيانا مشتركا لدعوة كافة الأهالي إلى التصدي إلى هذه المسيرة الاستيطانية والتي من المتوقع أن يقوم المستوطنون خلالها بشن هجمات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودعوا أبناء برقة والمناطق الأخرى، للوقوف للتصدي للمستوطنين ومنعهم من تحقيق أهدافهم الخبيثة، محملين حكومة وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعالهم "وعن أية جرائم يرتكبونها بحق أبناء شعبنا لأننا عازمون على كنسهم مهما كانت التضحيات وقد أعذر من أنذر والنصر حليفنا بإذن الله"، بحسب ما جاء في البيان.