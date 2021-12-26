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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين

26 كانون أول / ديسمبر 2021 03:24

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، إضافة للحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/44) .

وذكرت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/30)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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