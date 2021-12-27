رياضةبطولة مصر: الأهلي يتعثر للمرة الأولى لكنه يبقى أمام الزمالك

تعثر الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل مع مضيفه فيوتشر 1-1 الأحد في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السابعة للدوري المصري في كرة القدم، لكنه استعاد الصدارة وإن كان بفارق الأهداف فقط عن غريمه الزمالك.

وتقدم الأهلي باكراً عبر محمد شريف (3)، لكن أصحاب الارض عادلوا عبر كريم وليد “نيدفيد” المعار من الأهلي (57).

وبهذا التعادل، أهدر الأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة أحرى ضد بيراميدز، أولى نقاطه للموسم بعدما فاز في مبارياته الست السابقة، رافعاً رصيده الى 19 نقطة في المركز الاول بفارق الاهداف عن الزمالك الفائز السبت، لكن ضمن المرحلة الثامنة، على غزل المحلة 4-صفر، فيما رفع فيوتشر رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني عشر .



وكان الشوط الاول متوسطاً من ناحية الأداء مع استحواذ متبادل بين الفريقين رغم التقدم المبكر للأهلي في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد شريف بعدما تلقى الكرة بتمريرة من احمد عبد القادر، فسددها في الزاوية اليمني العليا لمرمى محمود حمدي.

ونشط لاعبو فيوتشر هجوميا وشكلت تحركات الثلاثي احمد رفعت ومحمد فاروق وناصر ماهر وامامهم المهاجم المزعج احمد عاطف الذي اهدر فرصة هدف في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة فاروق لحظة خروج الحارس محمد الشناوي من مرماه، لكن حمدي فتحي تدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة عن خط المرمى.



وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب ولم يستفد لاعبو الاهلي من الهجمات المرتدة على مرمى فيوتشر الذي اندفع لاعبوه للهجوم، ما ترك مساحات في دفاعه لم يستغلها شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وكاد عبد القادر يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52 بعدما راوغ عمر كمال عبد الواحد وانفرد قبل أن يسدد، لكن محمود حمدي تدخل ببراعة ثم شتت الدفاع الكرة.

ومن هجمة منظمة ادرك فيوتشر التعادل في الدقيقة 57 بعدما اخترق احمد عاطف دفاع الضيوف ومرر كرة عرضية للقادم من الخلف كريم وليد الذي سددها، فمرت من بين ساقي الشناوي وسكنت الشباك.

ضغط الاهلي بكامل خطوطه سعيا لتحقيق الفوز لكن عاب مهاجموه عدم استغلال الفرص والتركيز امام المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل.