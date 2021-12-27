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في الذكرى الـ 13 لمعركة "الفرقان"

حماس: تحرير الأسرى والأسيرات مسؤولية وطنية وعلى رأس أولوياتنا

27 كانون أول / ديسمبر 2021 09:31

غزة - الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تحرير جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية، تضعها على رأس أولوياتها، ولن يهدأ لها بال، حتى تحريرهم جميعًا.

شددت الحركة في الذكرى الـ 13 لمعركة "الفرقان": "لن يرى جنود الاحتلال الذين هم في قبضة المقاومة النور، حتى ينال أسرانا الأبطال حريتهم كاملة، في صفقة مشرّفة، وفاءً لتضحياتهم وقهرهم للسجّان".

وقالت الحركة إن "خيار المقاومة الشاملة، وعلى رأسها المقاومة المسلّحة، وإشعال الانتفاضة في وجه العدو، هو الطريق لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا والدفاع عن شعبنا وثوابتنا ومقدساتنا وأسرانا، وهو القادر على ردع المحتل، وكبح جماح عدوانه، ووقف جرائمه المتصاعدة".

وأضافت: جرائم العدو ضدَّ شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته لن تسقط بالتقادم، وسيُحاكم مرتكبوها كمجرمي حرب، طال الزمن أم قصر، فذاكرة شعبنا حيّة، لن تنسى ولن تغفر، وستبقى وفيَّة لدماء الشهداء الطاهرة، التي روت هذه الأرض المباركة، لتزهر مقاومة وصمودًا وانتفاضة مستمرة في كل شبر من أرضنا، حتى تحريرها والعودة إليها".

أكدت حماس أن استمرار حصار قطاع غزّة لأكثر من 15 عامًا، وعدم الالتزام بإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، يزيد من معاناة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، ويفاقم من أزمات سكّانه الإنسانية والمعيشية، محذرة من خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها.

ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى ضرورة التحرّك العاجل لإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة.

وشددت الحركة على أنها لن تقبل استمرار العدوان والاستيطان والتهويد على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، في الضفة والقدس والمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي والداخل المحتل.

وأضافت: "على العدو الصهيوني أن يفهم الدرس جيّدًا بعد معركة سيف القدس؛ فالمقاومة ماضية في مراكمة القوّة، وليس آخرها مناورة الرّكن الشديد 2، ولن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد".

ووجت التحية لكل الأبطال الثائرين والمنتفضين في وجه العدو الصهيوني، في جنين وبرقة وسبسطية وجبل صبيح، وكل مدن الضفة الغربية وقراه، دفاعًا عن أرضهم وهُويتهم ومقدساتهم، وانتصارًا للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

 

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