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وسط تدهور خطير على حالته الصحية

134 يومًا على إضراب الأسير هشام أبو هواش

28 كانون أول / ديسمبر 2021 08:37

الأسير المضرب أبو هواش
الأسير المضرب أبو هواش

رام الله - الرأي:

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، رغم خطورة وضعه الصحي، ودخوله مرحلة حرجة.

ويقبع الأسير أبو هواش داخل سجن "عيادة الرملة" بحالة صحية صعبة للغاية، حيث يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه.

يذكر أن الأسير أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

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