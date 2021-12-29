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استقالة ضابط إسرائيلي كبير لإضاعة فرص تبادل أسرى مع حماس

29 كانون أول / ديسمبر 2021 08:47

القدس المحتلة - الرأي

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء أمس الثلاثاء، عن استقالة ضابط عسكري كبير يشارك في لجنة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بسبب عدم جدية حكومة الاحتلال في ملف الجنود الأسرى لدى حماس.

وبحسب القناة، فإن الضابط الكبير شارك في اتصالات سرية وحساسة مع حماس ومصر، مشيرةً إلى أنه استقال في الأشهر الأخيرة من منصبه.

ووفقًا للقناة، فإن الضابط تقاعد احتجاجًا على تضييع الحكومة فرص مهمة لإعادة المحتجزين، إلى جانب عدم ترويجها بشكل كافٍ لإعادتهم، وتصرفها بلا حول ولا قوة في هذه القضية، مشيرةً إلى أنه بعث لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي منذ 3 أشهر برسالة انتقاد لامتلاك الحكومة أدوات للتعامل مع هذه القضية لكنها لا تفعل ذلك.

وبينت القناة، أن الضابط اتهم الحكومة بتضييع فرصتين مختلفتين في السنوات الأخيرة كان من الممكن أن تؤدي إلى صفقة تبادل.

وأشارت إلى أن هذا الضابط يعمل منذ سنوات عديدة في هذا الملف كممثل عن رئاسة أركان الجيش، وكان يخدم في شعبة الاستخبارات.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن الضابط يخدم في قوات الاحتياط، وقدم استقالته لأسباب خاصة، مدعيًا أن الجيش يواصلون العمل بشتى الطرق وبالتعاون مع المستوى السياسي لإعادة الأسرى والمفقودين.

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