هل توجد فيتامينات أو مكملات غذائية لصحة القلب

أكدت بعض الأبحاث أن هناك الكثير من الفيتامينات والمكملات الغذائية التى تعزز صحة القلب، لكن هناك القليل من البيانات المستندة إلى الأدلة التي تدعم أن استخدام مكملات الفيتامينات يحمي قلبك، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك"، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم الفيتامينات التي تدعم صحة القلب، بحسب الدراسات.

هل توجد فيتامينات صحية للقلب؟



في حين أن بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية قد تساعد في خفض الكوليسترول أو تحسين ضغط الدم – وهى أشياء يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

ويجب عليك دائمًا التحدث مع طبيبك إذا كنت تفكر في إضافة الفيتامينات أو المكملات الغذائية إلى روتينك لأي سبب من الأسباب، ورغم أن بعض الفيتامينات قد لا تكون ضارة، إلا أن بعضها قد يحمل مخاطر مرتبطة بوظيفة القلب.

فيتامين سي، على سبيل المثال، قد لا يؤذي قلبك ويمكن تناوله لدعم جوانب أخرى من صحتك ومع ذلك ، فإنه لا يقدم أي فوائد معينة لصحة القلب.

من ناحية أخرى، من المهم معرفة أن فيتامين (هـ) يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية لدى بعض الأشخاص.

قد تكون أنواع المكملات الأخرى مثل تلك المصنوعة من الغدة الدرقية الحيوانية خطيرة أيضًا في ظروف معينة يمكن أن تتفاعل مع أدوية القلب وتسبب آثارًا غير مرغوب فيها مثل سرعة ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة النزيف.

فيتامينات "صحة القلب" الشعبية



ربما قرأت ادعاءات بأن هذه الفيتامينات أو المكملات يمكن أن تفيد صحة قلبك إليكم ما نعرفه.

زيت السمك



حتى الآن ، الجرعات الكبيرة فقط من زيت السمك الموصوف قد يكون لها بعض الفوائد القلبية.

ومع ذلك، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني ، فإن زيت السمك قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بمزيد من الرجفان الأذيني كما يمكن أن يتسبب في زيادة النزيف.

المغنيسيوم



يحصل الكثير منا على ما يكفي من المغنيسيوم كل يوم عن طريق تناول أطعمة مثل السبانخ والمكسرات والأفوكادو.

ولكن إذا كنت تعاني من نقص المغنيسيوم، فقد تظهر عليك أعراض مثل التنميل والوخز، وتغيرات في الشخصية ، واضطراب في نظم القلب، ونوبات الصرع.

إذا كنت تعاني من التعب أو الإصابة بتشنجات عضلية أو ضعف أو تصلب ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك.

لكن تناول مكمل المغنيسيوم إذا كانت مستوياتك طبيعية لم يثبت أنه يساعد في صحة القلب.

حمض الفوليك



أحد فيتامينات ب ، قد يساعد حمض الفوليك في خفض مستويات الهوموسيستين ، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين.

في حين تم ربط الأحماض الأمينية بأمراض القلب ، فقد اختلطت الدراسات حول ما إذا كان حمض الفوليك قد يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لا يحتاج معظمنا إلى تناول مكملات حمض الفوليك بدلاً من ذلك ، تأكد من حصولك على ما يكفي من حمض الفوليك عن طريق تناول أطعمة مثل السبانخ والهليون والحبوب الكاملة.