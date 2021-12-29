وكالة الرأي الفلسطينية كلية مجتمع الأقصى تعقد ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير وكالة الرأي الفلسطينية فقدان 8 فلسطينيين إثر غرق قارب في بحر "إيجة" وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسير "أبو هواش" وكالة الرأي الفلسطينية القسام: الإجراءات الهندسية للاحتلال على الحدود لن تحميه وكالة الرأي الفلسطينية متابعة العمل الحكومي تُقر إجراءات لمعالجة قضايا إدارية ومالية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس وكالة الرأي الفلسطينية "الجنائية بالشُرطة "تفتتح برنامجاً تدريبياً بعنوان " التحليل الاحصائي spss" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ تدريبات تخصصية متعددة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح دورة الأمن الرقمي لعدد من موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي شمال القطاع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مخطط إسرائيلي لإقامة بؤر استيطانية جديدة في النقب

29 كانون أول / ديسمبر 2021 08:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخطط يقضي بإقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في مناطق العزازمة جنوبا، إحداها في قرية بير هداج الواقعة في النقب المحتل.

وذكرت اللجنة المحلية في "بير هداج" أن مستوطنة "نافيه غوريون" التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، "أييليت شاكيد"، جرى التخطيط لها على جزء كبير من البلدة.

وأكدت أن النية تتمثل باقتلاع وترحيل نحو 300 عائلة وخراب بيوتهم وتدميرها بحجة بناء بلدة للمستوطنين اليهود، وكأن القرية خالية من سكانها.

وقالت: "نحن نرفض هذه المستوطنة وكل مخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في النقب رفضا قاطعا، ومن هنا نهيب بأهلنا لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف وجودنا".

وأضافت "نلحظ تصاعد وتيرة التضييق وعمليات الهدم في بير هداج ومنطقة النقب، وهذا كله لصالح مكاسب اليمين، علما أن حراكنا في السابق أفشل مخططا سابقا لإقامة مستوطنة على حساب أراضي البلدة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعقد ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟