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أخبار » الأسرة و المجتمع

طبيبة روسية تحدد سبب تدهور الرؤية الحاد

30 كانون أول / ديسمبر 2021 08:41

طبيبة روسية تحدد سبب تدهور الرؤية الحاد
طبيبة روسية تحدد سبب تدهور الرؤية الحاد

أعلنت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، أن نقص فيتامين А في الجسم يؤدي إلى تدهور الرؤية (العمى الليلي).

وتشير بوتشاروفا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فيتامين А هو أحد الفيتامينات المهمة للرؤية، حيث يساعد على عمل العصب البصري ويقوي عضلات العين.

وتضيف، إن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى جفاف القرنية وانسداد القنوات الدمعية.

وتقول، "هذا الإحساس مألوف لكل شخص يقضي فترة طويلة على الكمبيوتر. كما أن من عواقب نقص فيتامين А هو الإصابة بـ "العمى الليلي"، أي ضعف الرؤية في الظلام، حيث لا تتمكن العين من التقاط الحد الأدنى من الضوء".

وتشير الدكتورة، إلى أنه يمكن بسهولة الحصول على فيتامين А من عصائر الخضروات الطازجة فقط. وكذلك من أطعمة ذات أصل حيواني. كما أن زيت السمك يحتوي على أعلى نسبة من هذا الفيتامين (19 ملليغرام)، وتحتوي 100 غرام من كبد الدجاج على 12 ملغم وكبد البقر على 8.2 ملغم وكبد سمك القد على 4.4 ملغم وكبد الضأن على 3,6 ملغم.

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