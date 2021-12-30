استخدام الذرة كبديل للقهوة وتدخل في صناعة الورق

للذرة فوائد عديدة وغريبة قد لا نسمع عنها كثيراً، ويحتفل العالم سنوياً باليوم العالمي للذرة، وخلال السطور القادمة بعض المعلومات الغريبة عن الذرة واستخدامها.

معلومات غريبة عن الذرة

الذرة ليست أصلية في كندا، فهي ليست من المحاصيل المحلية.

تم زراعة الذرة لأول مرة من قبل الأمم الأولى في منطقة أوتاوا وبعد ذلك من قبل المستوطنين الأوروبيين.

الفشار نوع من الذرة والذي تنتشر حول العالم بشكل كبير.

بذور الذرة هي النواة الفردية، والأذن جزء من الزهرة.

يوجد عدد زوجي من الصفوف في كل قطعة ذرة.

متوسط ​​عدد الحبات في قطعة الذرة المكونة من 16 صفًا هو 800.

تم استخدام الذرة كبديل للقهوة! في القرن التاسع عشر عندما كانت القهوة باهظة الثمن ونادرة، استخدم الأمريكيون المقتصدون الذرة الجافة كبديل للقهوة، وكان رماد أكواز الذرة المحترقة يستخدم كصودا الخبز.

الذرة عنصر في الألعاب النارية.

هناك الكثير من المنتجات الصناعية التي تستخدم الذرة ، بما في ذلك الورق والمضادات الحيوية والغراء والعزل والورق والإيثانول وتلميع الأحذية ومستحضرات التجميل والمنظفات والطلاء وغير ذلك الكثير.

تساعد القشرة في الحفاظ على رطوبة الذرة وعصيرها.

معلومات عن الذرة

قد يحتوي الذرة على كمية لا بأس بها من العديد من الفيتامينات والمعادن، والجدير بالذكر أن الكمية متغيرة للغاية اعتمادًا على نوع الذرة.

بشكل عام الفشار غني بالمعادن في حين أن الذرة الحلوة غنية بالعديد من الفيتامينات.

تتراوح نسبة الدهون في الذرة من 5-6% مما يجعله غذاء قليل الدسم.

ومع ذلك فإن جرثومة الذرة وهي منتج جانبي وفير لطحن الذرة غنية بالدهون وتستخدم لصنع زيت الذرة وهو منتج شائع للطهي.

يتكون زيت الذرة المكرر بشكل أساسي من حمض اللينوليك، وهو حمض دهني متعدد غير مشبع، بينما تشكل الدهون الأحادية غير المشبعة الباقية.

كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين E، والأوبيكوينون، والفيتوستيرول، مما يزيد من مدة صلاحيته ويجعله فعالاً في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يعتبر الفشار وجبة خفيفة شهيرة للغاية وهو أحد أكثر الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة شيوعًا في الولايات المتحدة.

في الواقع إنه أحد الحبوب الكاملة القليلة التي يتم تناولها بمفردها كوجبة خفيفة.

يوجد الفوسفور بكميات مناسبة في كل من الفشار والذرة الحلوة، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في نمو أنسجة الجسم والحفاظ عليها.

الزنك هو عنصر له العديد من الوظائف الأساسية في جسمك وبسبب وجود حمض الفيتيك في الذرة قد يكون امتصاصه ضعيفًا.