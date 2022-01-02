وقفة تضامنية غاضبة مع الأسير أبو هواش في غزة

غزة - الرأي:

نظّمت جمعية واعد للأسرى والمحررين اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 139على التوالي، هشام أبو هواش.

وتمت الوقفة أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان وسط مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى ومتضامنين.

وحمل المشاركون في الوقفة صوراً للأسير أبو هواش وهو في وضع صحي خطير جداً، ورددوا شعارات غضب واحتجاج على صمت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي تجاه قضية أبو هواش ووضعه الصحي.

وقال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، إنهم يتابعون قضية إضراب الأسير أبو هواش منذ الأيام الأولى له، وصولاً إلى اليوم حيث يتم ترقب خبر استشهاده في أي لحظة، بعد أن دخل مرحلة الخطر الشديد والغيبوبة شبه الكاملة.

وأكد أن الوضع الذي وصل له الأسير أبو هواش يضع الجميع أمام مسؤولياته، وعلى السلطة كإطار رسمي أن تتحرك في المحافل الدولية، وعلى الفصائل كذلك قبل أن يصل الموت إلى أبو هواش.

واستهجن الصمت المخزي من قبل المؤسسات الدولية على الاعتقال الإداري، مؤكداً أنه باطل وأن هذه الفعالية غاضبة لرفضه.

بدوره قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إن قضية الأسرى محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.

وحذر من التداعيات المحتملة وأي حماقة بحق الأسير أبو هواش، موجهاً رسالة له: "لن نخذلك ولن نتخلى عنك وسنستمر بفعالياتنا حتى تنتصر على السجان وتحقق حريتك".

وأشار إلى أن كل مكونات شعبنا وفصائله ومقاومته يقفون صفا واحدا خلف قضية الأسرى، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو هواش.

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية، بالتدخل لإنقاذ حياة أبو هواش وتدويل قضيته وقضية جميع الأسرى، ووجه رسالة لكل المنظمات الحقوقية والدولية لوقف جريمة الاحتلال بحقه.

من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن المقاومة على أتم الجهوزية للرد على أي خطر يمس حياة الأسير ابو هواش.

وشدد أن المقاومة لن تصمت كثيراً على تعنت الاحتلال مع الأسير أبوهواش، مضيفا: "لن يهدأ لنا بال حتى ينال حريته وينتصر على السجان بإذن الله".

وأكد أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة وعزيمة الأسير هشام أبو هواش، وأن الاحتلال يرتكب بحقه جريمة مركبة.