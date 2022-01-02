تطوير مواقف السيارات بغزة..خدمة تليق بالمواطن والسائق

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

ما إن تشير عقارب الساعة إلى الواحدة بعد الظهر، حتى يشهد مفترقي السرايا والجندي المجهول بغزة حالة من الازدحام المروري، سيارات في كل اتجاه، ومارة لا يجدون لهم مساحة لوضع قدم واحدة، وضجيج من أصوات السائقين والباعة والمواطنين.

وفي محاولة منها لتخفيف حدة الازدحام المروري وتنظيم حركة السير في تلك المواقف، عملت بلدية غزة على تطوير موقف سيارات الأجرة الخاص بالمناطق الجنوبية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، بما يخدم السائقين والمواطنين على حد سواء.

مواقف الجندي المجهول

وفي منطقة الجندي المجهول بغزة وعلى جانبي الطريق، تصطف العديد من المركبات الخاصة أمام البنوك والمولات التجارية والمحال، والتي تركها أصحابها وذهبوا للتسوق وشراء الحاجيات لساعات ليست بقليلة.

وللتخفيف من حدة الازدحام المروري وضجيج السيارات، حولت البلدية مواقف عمر المختار" الجندي المجهول" إلى مواقف مؤقتة لمدة ساعتين، لإتاحة الفرصة للمواطنين للوقوف مع تقليل الزحام.

ولضبط الأمور في تلك المواقف وفق نظام الساعتين، يوجد موظف مختص لمتابعة سير هذه العملية على أرض الواقع، كما ويوجد تطبيق ذكي أنشأته البلدية للمتابعة.

ويبدأ تنظيم وإدارة مواقف السيارات في شارع عمر المختار من مقر المجلس التشريعي غرباً وحتى مفرق السرايا شرقاً، وستكون المواقف متاحة لوقوف السيارات فقط ساعتين خلال اليوم، وستقوم البلدية بمتابعتها لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من المواقف، ولمنع وقوف بعض السيارات لساعات طويلة خلال اليوم، مما يتسبب بازدحام مروري في المنطقة.

وكانت البلدية قد تواصلت مع المؤسسات الواقعة في المنطقة المذكورة بخصوص نظام المواقف الجديد، وبدأت هذه المؤسسات بالاستجابة وتوفير مواقف جديدة لسيارات موظفيها.

وفي هذا الصدد، ستبدأ البلدية بتوزيع مواد توعوية وإرشادية بخطة تنظيم المنطقة لتوعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالإجراءات الجديدة، كما سيتم إخطار أي مخالف للنظام الجديد لتقليل الازدحام المروري، وتنظيم حركة السير.

وحول إجراءات البلدية في هذا الصدد، يقول المواطن عماد عابد:" هذا أفضل شيء قامت بعمله البلدية، الآن أصبح بمقدوري أن أذهب إلى بنك فلسطين فرع الرمال، وأن أجد مكاناً دون زحام".

مفترق السرايا

وفي مفترق السرايا، تسعى بلدية غزة لتطوير الموقف بحيث يقدم خدمة تليق بالمواطنين والسائقين، ويخفف من الازدحام المروري، على أن يحتوي على عدة نقاط لتحميل وتنزيل الركاب وغرف للخدمات، تشمل غرفة انتظار للسائقين، ومصلى وكافتيريا وحمامات ومقاعد خارجية.

ويقول الناطق باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة حسني مهنا:" إن البلدية شرعت في الآونة الأخيرة بعدة إجراءات في سبيل تسهيل الحركة المرورية في المدينة، وتخفيف الاكتظاظ في الشوارع والمفترقات الرئيسية، منها فتح بعض الجزر، وبناء جزر في أماكن أخرى، وتغيير اتجاهات البعض وغيرها".

ويضيف في حديث لـ"الرأي":" إن البلدية قررت العمل على إيجاد حل بإنشاء وتطوير موقف سيارات الجنوب، وذلك بعد دراسة مشكلة الاكتظاظ المروري في مفترق السرايا، وشرعت بتطوير المفترق".

ووفق ما ذكره فإن البلدية أنجزت عملية تسوية الموقف والتبليط، وكانت قبل ذلك قد وضعت معرش لحماية السائقين والركاب من أشعة الشمس ومياه الأمطار.

وشملت الأعمال تسوية أرضية الموقف البالغ مساحته 1400 متر مربع، وفرد طبقة البيسكورس، "فيما ستعمل البلدية على إنشاء غرف للخدمات والسائقين، بالإضافة الى دورات مياه وتركيب إشارات مرورية، كما سيتم تقسيم السيارات داخل الموقف حسب وجهة الرحلات.

وحول إذا ما كان هناك مشاريع تطويرية أخرى في مناطق مغايرة، يؤكد مهنا أن البلدية تسعى لتطوير مواقف السيارات في المدينة، لكن هذا الأمر مرتبط بتوفر الامكانات والموارد.