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وسط خطر كبير يهدد حياته

140 يومًا على إضراب الأسير أبو هواش

03 كانون ثاني / يناير 2022 08:46

رام الله - الرأي

يواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي وسط تدهور خطير على وضعه الصحي تزامنًا مع دعوات لمسيرات حاشدة في مدن الضفة المحتلة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت، أن الأسير هشام أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وكان نشطاء واعلاميون أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "التحذير الأخير"، احتجاجًا على تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لإضراب الأسير هشام أبو هواش.

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