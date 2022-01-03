تدهور جديد على صحة الأسير أبو حميد

الضفة المحتلة - الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني إن تدهور جديد طرأ على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وذكر النادي أن الأسير أبو حميد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، علمًا أنه بدأ مؤخرًا بأخذ جرعات العلاج الكيماوي.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد اعتقل الاحتلال أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018 ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد.

كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019، وفقًا لنادي الأسير.