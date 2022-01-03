حماس: جاهزون لخوض الانتخابات بكل مستوياتها

غزة - الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنها جاهزة لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، الأحد، إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر تواصل مع الحركة متسائلاً حول موقفها من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات.

وأشار بدران إلى أن الحركة بعثت رسالة خطية حددت فيه موقفها من هذه الانتخابات المجتزأة، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءًا منها وليس بديلًا عنها.

وشدد بدران على ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، والتراجع عن التعديلات التي أجراها منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات.