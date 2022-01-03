مراكز الشرطة بغزة تنجز90% من الشكاوي الواردة عام 2021

غزة- الرأي- إبراهيم أبو سبت :

تُعتبر المراكز الشرطية هي البوابة الأولى التي يتوجه إليها أصحاب الشكاوى والمظالم بهدف تقديم الشكاوى واسترداد الحقوق ، وتعمل مراكز الشرطة في كافة المحافظات بكامل طواقمها من ضباط وصف ضباط وأفراد هي مُسخرة بالكامل لخدمة كافة المواطنين على مدار الساعة بهدف الحفاظ على حالة الأمن والسكينة العامة ورد الحقوق لأصحابها.

وفي هذا الصدد قال مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد جمال الديب لمجلة الشرطة:" لدينا في قطاع غزة عشرين مركزاً للشرطة يقدمون الخدمة الشرطية لأكثر من مليوني مواطن موزعين في خمس محافظات" .

وأوضح العميد الديب أن المهمة الرئيسة لمراكز الشرطة هي الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالإضافة إلى استقبال شكاويهم وتظلماتهم من خلال الأقسام المختصة والتواصل مع الجهات القضائية من خلال النيابة العامة والمحاكم.

وبيًن الديب أن مركز الشرطة عبارة عن عدة أقسام حيث يعمل كل قسم على قدم وساق في خدمة المواطن والحفاظ على سلامته وأمنه، فقسم الأحوال في كل مركز هو المعني باستقبال المراجعين وتسجيل بيناتهم ومن ثم توجيههم إلى الأقسام داخل المركز حسب نوعية كل مراجعة وقد استقبلت مكاتب الأحوال في كافة مراكز الشرطة خلال عام 2021 "398033" مواطن ما بين مشتكي ومراجع وزائر .

وتابع العميد الديب " إن قسم التحقيق هو القسم المختص باستقبال الشكاوى ومتابعتها مع النيابة العامة وصولاً لرد المظالم لأصحابها، فيما تختص مكاتب الشكاوى بحل الخلافات ذات الطابع الأسري وهي مكاتب تُعنى بحل الخلافات بطرق ودية حفاظاً على النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى قسم النظارة وهو المختص بتوقيف النزلاء حسب المدة القانونية التي أقرها القانون تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة".

وأشار العميد جمال الديب أن قيادة الشرطة حرصت على أن تُغطي المراكز الشرطية المنتشرة في المحافظات الواقع الجغرافي لكل محافظة بحيث يُسهل على المواطنين المراجعة، مؤكداً الاستمرار في تطوير العمل بمراكز الشرطة لتساهم بشكل أكبر في تسهيل تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.

وفي حديثه عن إنجازات مكاتب التحقيق في كافة مراكز الشرطة قال العميد الديب:" استقبلت مكاتب التحقيق في مراكز الشرطة خلال عام 2021م " 57637" شكوى متنوعة أُنجز منها ما نسبته "92%" من الشكاوى الواردة فيما جاري العمل على إنجاز المتبقي".

وأضاف العميد الديب أن أقسام التنفيذ في مراكز الشرطة أنجزت خلال نفس العام "131275" أمر من الجهات القضائية المختصة أُنجز منها ما نسبته "95%" من الأوامر فيما يجري العمل على إنجاز المتبقي، فيما أنجزت مكاتب الشكاوى "15880" شكوى من مجموع الشكاوى الواردة ما نسبته "97%" شكوى.

وبينّ مساعد مدير الشرطة أن شرطة الطاقة والبلديات في المحافظات مهمتها الأساسية هي مساندة طواقم البلديات وشركة الكهرباء في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بعمل البلديات وشركة الكهرباء، مشيراً إلى أن شرطة البلديات ساندت طواقم البلديات في قطاع غزة بـ " 211245" مهمة إسناد مختلفة خلال عام 2021م، فيما ساندت شرطة الطاقة موظفي شركة الكهرباء في "681715" مهمة اسناد مختلفة في كافة المحافظات.