وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تُكرم موظفيها وتُفرد جائزة نقدية للمتميز وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تحديث الأنظمة بالحكم المحلي تتفق على مشروع مالي جديد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: نتعامل بحزم مع نقاط تعبئة الغاز العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تنجز مخالصة عمالية جديدة بقيمة 3500 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح والأونروا تنظمان ورشة لمناقشة المشاريع التطويرية لمخيمات رفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وكالة الرأي الفلسطينية "عمل الشمال" تنفذ زيارات فنية لعدد من المنشآت الاقتصادية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون "نسعى لتعزيز سلطة القضاء وتطبيق القانون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشرف على فتح مظاريف خاصة بجمعية بنت الريف التعاونية
أخبار » عجائب وطرائف

في حدث نادر من نوعه.. ولادة توأم في عامين مختلفين

04 كانون ثاني / يناير 2022 08:39

في حدث نادر من نوعه.. ولادة توأم في عامين مختلفين
في حدث نادر من نوعه.. ولادة توأم في عامين مختلفين

ولد توأم بفارق 15 دقيقة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وذلك عشية رأس السنة بين عامي 2021 و2022.

وولد أحد التوأمين في ولاية كاليفورنيا، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021 والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 تماما.

وأنجبت الأم فاطمة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل مع بداية عام 2022.

وقالت الوالدة في بيان صحفي: "إنه لأمر مجنون بالنسبة لي أن يكونا توأمان ولديهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولها في منتصف الليل".

ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، هذه الولادة بأنها "واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتي المهنية".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟