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نقل الأسير أبوحميد الى المستشفى بشكل مفاجئ

04 كانون ثاني / يناير 2022 05:47

رام الله - الرأي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) نقل اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

يذكر أن الأسير أبو حميد يعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة خضع لها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد.

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