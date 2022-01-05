بذكرى استشهاده .. حماس: بصمات القائد عياش ما زالت حاضرة

غزة - الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن بصمات المهندس القائد الشهيد يحيى عياش ما زالت بصماته حاضرة في تفاصيل الصراع المستمر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه: "إن الشهيد المهندس عياش مثّل إضافة فريدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، وأدخل معادلات جديدة أربكت حسابات الاحتلال ودفعته ثمن باهظاً مقابل جرائمه بحق شعبنا".

وأضاف: "قدم الفعل الجهادي للمهندس عياش وتعاظم المقاومة بعده، دليلاً دامغاً على فشل سياسة الاغتيال في وقف مسيرة نضال شعبنا، وعجز الاحتلال بكل أدواته عن منع المقاومة من التقدم والتطور".

وأشار قاسم إلى أن "يوم استشهاد المهندس عياش شكل لوحة وحدة وطنية، حينما خرج شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وشرائحه في وداع أحد كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة".

ويوافق اليوم الذكرى الـ 26 لاستشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام يحيى عياش.