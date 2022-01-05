وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحصد برونزية بطولة غرب آسيا للطائرة الشاطئية وكالة الرأي الفلسطينية الدوري الممتاز: شباب رفح يواصل نزف النقاط بتعادل مخيب مع الحوانين وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: ولفرهامبتون يصعق مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يعلن إصابة توريس وبيدري بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية 26 عامًا على استشهاد القائد المهندس يحيى عياش وكالة الرأي الفلسطينية "ليس كوكبا قزما".. علماء فلك يدعون إلى مراجعة لتصنيف "بلوتو" وكالة الرأي الفلسطينية رصد متحور جديد لفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية خلافا للاعتقاد السائد.. هذا ما يحدثه الفشار في جسمك وكالة الرأي الفلسطينية مشروب يساعدك على النوم الطويل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بذكرى استشهاده .. حماس: بصمات القائد عياش ما زالت حاضرة

05 كانون ثاني / يناير 2022 09:17

غزة - الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن بصمات المهندس القائد الشهيد يحيى عياش ما زالت بصماته حاضرة في تفاصيل الصراع المستمر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه: "إن الشهيد المهندس عياش مثّل إضافة فريدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، وأدخل معادلات جديدة أربكت حسابات الاحتلال ودفعته ثمن باهظاً مقابل جرائمه بحق شعبنا".

وأضاف: "قدم الفعل الجهادي للمهندس عياش وتعاظم المقاومة بعده، دليلاً دامغاً على فشل سياسة الاغتيال في وقف مسيرة نضال شعبنا، وعجز الاحتلال بكل أدواته عن منع المقاومة من التقدم والتطور".

وأشار قاسم إلى أن "يوم استشهاد المهندس عياش شكل لوحة وحدة وطنية، حينما خرج شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وشرائحه في وداع أحد كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة".

ويوافق اليوم الذكرى الـ 26 لاستشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام يحيى عياش.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟