الاحتلال يحكم على منفذ عملية زعترة بالسجن المؤبد مرتين

رام الله - الرأي:

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الأربعاء، على الأسير منتصر شلبي بالسجن المؤبد مرتين وتعويضات بقيمة 2.5 مليون شيقل.

وتتهم سلطات الاحتلال شلبي بتنفيذ "عملية زعترة" مطلع مايو/أيار الماضي عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة بينما أصيب شلبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه بالحكم على الأسير منتصر شلبي من ترمسعيا شمال رام الله بالسجن المؤبد، يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 548 أسيرا في سجون الاحتلال.