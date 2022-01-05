السلامة المرورية.. مسؤولية كافة شرائح المجتمع

غزة-الرأي- عبد الحميد خضير





تُعد السلامة المرورية على الطريق حاجةً مُلحة لبذل المزيد من الجهد للحد من أعداد الوفيات والإصابات والأضرار الناجمة عن السلوك الخاطئ لمستخدمي الطريق من السائقين والمارة، والتي يمكن تفاديها بتظافر الجهود المشتركة بين مستخدمي الطريق ومُقدمي الخدمة من شرطة المرور والجهات ذات العلاقة في التعرف على السلوكيات العامة والقواعد التي تُنظم عملية السير، والحد من الظواهر السلبية وصولاً إلى بيئة مرورية أكثر أمناً وطمأنينة.

أطلقت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة مبادرة بالاشتراك مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني من جامعات ومعاهد ومؤسسات، ومدراس ورياض أطفال وغيرها، للحث على السلامة المرورية وتغيير السلوكيات المرورية الخاطئة لدى المواطن للحد من الحوادث المرورية التي تؤثر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية بوجه عام.

العميد شحادة : استراتيجيتنا جعل الطريق أكثر أماناً

وفي هذا الصدد قال العميد تامر شحادة مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة: "إن شرطة المرور والنجدة أطلقت مبادرةً مشتركة برعاية لجنة العمل الحكومي وبمشاركة الجهات ذات العلاقة للسلامة المرورية، مضيفاً أنها مبادرة قائمة على تغيير السلوكيات الخاطئة لدى السائقين ومستخدمي الطريق والحد من الحوادث وحصر الأضرار المادية والبشرية ".

وأوضح العميد شحادة خلال حديثٍ لمجلة إعلام الشرطة أن المبادرة تتضمن خطةً متدرجة تراعي الظروف التي يمر بها أهالي قطاع غزة، وتعتمد بشكل أساسي على التوعية والإرشاد، والتحذير جنباً إلى جنب مع سيادة القانون، مُبيناً أن المبادرة قائمة على أساس تغيير ومحاربة السلوك الخاطئ لدى السائقين وليس فرض المخالفات، بهدف الوصول إلى حلولٍ ونتائج من شأنها تفادي الخسائر البشرية والمادية .

وتابع العميد شحادة "أن المبادرة انطلقت بتظافر جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، ووزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف معالجة السلوك والفكر الذي يستوجب أن يشترك في تغييره جميع شرائح المجتمع" .

وبيّن العميد شحادة أنه ومع تزامن اطلاق المبادرة، تم طرح المشكلة على عموم المواطنين والسائقين في كافة الأماكن, ووسائل التواصل الاجتماعي, لافتاً إلى أنه تم إشراك المواطن منذ اللحظات الأولى في المبادرة.

العقيد أبو جياب: نعمل على ترسيخ الالتزام بالقانون المروري

من جانب آخر أكد العقيد محمد أبو جيّاب نائب مدير إدارة شرطة المرور والنجدة " أننا نعمل مع الجهات ذات العلاقة لصيانة الطرقات من الحفر والمطبات وخلافه, ولتزويد الشوارع بالإنارة المطلوبة و الاشارات الضوئية المطلوبة, لمنع وتقليل مسببات الحوادث في أكثر من اتجاه من خلال المحاضرات والتثقيف المروري, والمتابعة الميدانية والمتجاوزين للقانون ".

وأشار العقيد أبو جيّاب إلى أن الحالة التي يشهدها قطاع غزة من الازدحام والكثافة السكانية ,في ظل زيادة عدد المركبات و ضيق الشوارع وقلتها, كلها من مسببات الحوادث , التي نسعى لترتيبها قدر المستطاع بالتعاون مع الجهات المختصة في العمل الحكومي من أجل فتح و تطوير الشوارع التي من شأنها تخفيف هذا الضغط الكبير الذي تشهده المحافظات بصورة عامة .

المتابعة الفنية للمركبات وسلامتها

وفي هذا الصدد ذكر العقيد أبو جيّاب أن هناك عمل مشترك بين إدارة شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات, حيث يتم سنوياً عمل فحص شتوي مدته "4" شهور يبدأ من شهر نوفمبر حتى مارس, ويتم من خلاله المتابعة الميدانية للمركبات على الطرقات لفحص مدى متانة الفرامل والزجاج والإطارات والإضاءة, وكل متعلقات المركبات .

مُضيفاً أن هناك تسهيلات ومراعاة للمواطنين المراجعين لدى مكاتب الترخيص والفحص الفني في المحافظات, حتى يتسنى لهم إجراء الفحص اللازم لمركباتهم للتأكد من مدى صلاحيتها للسير على الطريق وتفادياً لأية حوادث مرورية قد تحدث .

نسبة الحوادث المرورية ومسبباتها

أشار العقيد أبو جيّاب إلى أن المعدل السنوي الطبيعي لعدد الوفيات في محافظات قطاع غزة حتى اللحظة بلغ"50 "حالة وفاة, منذ بداية العامة والعديد من الاصابات المتفاوتة, ودأبت شرطة المرور والنجدة إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية للحد من حوادث الطرق .

وعّدد العقيد أبو جياب جملةً من مسببات الحوادث, منها العنصر البشري سواء السائق أو مستخدمي الطريق, , عدم التزام السائق بالإشارات الضوئية والقيادة حسب متطلبات الطريق, والتجاوز الخاطئ وعدم قطع اشارة الكف وعم حمل رخصة القيادة, والتهاون في تثبيت الحمولة القانونية, بالإضافة إلى تجاوز بعض المواطنين للطريق خاصة الأطفال والباعة الأمر الذي يتسبب في حوادث السير .

المقدم أبو عربية سلامة الطريق تعني سلامة المجتمع

وفي هذا الصدد ذكر المقدم أشرف أبو عربية مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروري, أن شرطة المرور لا تدخر جهداً في التواصل مع كافة مكونات شعبنا على صعيد المدراس والمعاهد والكليات ورياض الأطفال وكذلك المساجد, عبر عقد المبادرات والمحاضرات بهدف زيادة الجهود التوعوية حول إجراءات وقواعد السلامة المرورية بما يحقق ويضمن سلامة أفراد المجتمع من حوادث السير .

مُبيناً أنه تم تنفيذ العديد من الجولات التوعوية على السائقين في كافة مواقف السيارات, بالإضافة إلى وقفات ميدانية مع سائقي سيارات الأجرة ومكاتب سائقي الدرجات النارية "الديلفري" بهدف حثهم على الاستخدام الأمثل للطريق واحترام قواعد السير العامة تفادياً للحوادث التي تتسبب في الخسائر البشرية والمادية وفي الممتلكات .

وأشار إلى أن المعهد التدريبي في شرطة المرور له دور كبير في تأهيل وصقل مهارات كوادر منتسبي جهاز الشرطة فيما يخص قواعد السير على الطريق, والفحص الفني وإدارة المفترقات, بما يساهم في تعزيز العمل المتكامل بين إدارات الشرطة في فرض حالة آمنة لأبناء شعبنا وبيئة سليمة من الحوادث المرورية .

المؤسسات ذات العلاقة

لفت المقدم أبو عربية إلى أن هناك جهود مشتركة بين الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة, ووزارة النقل والمواصلات, وجمعية فلسطين للسلامة المرورية, والاتحاد العام لجمعيات السلامة المرورية, بهدف تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة عبر وسائل الاعلام المحلية والإلكترونية والمسموعة والمكتوبة لتثقيف الناس بقواعد و سلوكيات السير الآمن على الطريق تفادياً للحوادث المرورية .

وأوضح أن تم تنفيذ مبادرة مجتمعية في اليوم العالمي لضحايا حوادث السير عبر شرطة المرور بالتعاون مع جمعية فلسطين والاتحاد العام لجمعيات السلامة المرورية لزيارة مصابي وذوي ضحايا حوادث الطرق في المشافي والمنازل, شعوراً بالمسئولية الاجتماعية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا .